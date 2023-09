Tentative d’escroquerie à Bastogne: un faux agent des eaux et un faux policier ont tenté de dérober des bijoux!

"Un faux agent des eaux s’est présenté chez la victime, âgée de plus de 60 ans, et a prétexté que des travaux avaient été mal effectués dans sa rue, explique le commissaire Alain Mercier, chef de corps FF. Il a demandé s’il pouvait entrer dans la maison pour vérifier l’eau de la conduite. La victime l’a laissé entrer, sans se méfier, et l’individu a volontairement laissé la porte ouverte."

La suite du modus operandi ? Un deuxième individu est entré et s’est emparé de quelques bibelots. Il est ensuite revenu à la porte d’entrée et a déclaré être policier. Il a montré une fausse carte de légitimation.

Histoire rocambolesque pour dérober des bijoux

Là où l’histoire se corse, c’est que ce faux policier a expliqué à la victime que l’auteur d’un vol venait d’être intercepté. Il a précisé que les bibelots, dérobés peu de temps avant, avaient été retrouvés sur lui. Il a finalement demandé à la victime de vérifier si ses bijoux n’avaient pas disparu, ceci dans le but de pouvoir les dérober.

"Fort heureusement, la victime a, à ce moment, eu des doutes et a demandé à ce “policier” de quitter les lieux malgré son insistance. Ce qu’il a fait, poursuit le commissaire Alain Mercier. E lle a déposé plainte à la police et a fourni une description précise des deux individus. Le PV sera transmis au parquet du Luxembourg. Une enquête sera ouverte afin de retrouver les deux malfrats."

Arnaques téléphoniques: cinq plaintes par semaine

Le chef de corps FF précise que si une seule plainte a été déposée pour ce type de tentative d’escroquerie, les plaintes relatives aux tentatives d’arnaques téléphoniques sont régulières. "Nous en recevons en moyenne cinq par semaines. Un individu, par exemple, se fait passer pour un agent communal. Il demande les informations bancaires des citoyens par téléphone pour leur verser une prime énergie, alors qu’aucune prime n’est en vigueur dans la commune. Les personnes qui sont victimes de ce type d’arnaque doivent raccrocher et surtout ne jamais répondre à des demandes d’utilisation de leur Digipass."

Début octobre, à l’initiative du gouverneur Olivier Schmitz et en collaboration avec les chefs de corps de toutes les zones de police de la province de Luxembourg, un folder visant à mettre en garde un maximum de citoyens face à la multiplication des tentatives d’arnaques en tous genres sera distribué dans la province. Les modalités de déroulement de cette action de prévention seront bientôt précisées.