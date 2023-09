L’exposition Night Soyl y convie le visiteur au cœur des complexités et des contradictions de notre monde moderne. Puisant son inspiration dans l’imagerie de deux films cultes, "La Nuit des morts-vivants" et "Soleil vert", l’artiste dresse un tableau du monde au bord de l’effondrement social et écologique. Mais l’exposition propose aussi une réflexion nuancée sur les promesses et les périls du progrès technologique.

Une exposition à retrouver du jeudi au dimanche, de 14h à 18h ou sur rendez-vous.

www.lorangerie-bastogne.be ou 061 32 80 17.