Le boulevard urbain de la rue de Marche inauguré: la mobilité douce au coeur de Bastogne (vidéo)

"Entre 2 000 et 3 000 visiteurs sur la journée"

C’était une première pour la ville de Bastogne qui organisait dimanche sa première journée de la mobilité douce. Pour l’occasion, la rue de Marche était fermée à la circulation. Ou du moins aux voitures puisqu’en plus du vélo, un autre quatre roues a pris place sur le nouveau boulevard, le cuistax.

De 13 à 18 h, la mobilité douce était donc au centre des animations auxquelles des centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, ont pris part en pédalant depuis la Gare du Sud jusqu’à la fin de la rue de Marche, soit un parcours d’1,5 kilomètre. L’occasion de montrer que depuis plusieurs années, Bastogne investit dans des travaux d’aménagement pour embellir et sécuriser l’ensemble de la ville et des villages. De nombreux travaux ont été réalisés dans ce sens, comme l’aménagement de parkings pour vélos, de pistes cyclables ainsi que l’augmentation d’accroches au RAVeL afin de desservir les écoles et les quartiers de proximité directe.

"Nous sommes évidemment satisfaits de cette première édition, explique le premier de la Ville, Benoit Lutgen. Nous sommes tributaires du temps et nous avons eu de la chance. Nous comptons 2 000 à 3 000 visiteurs sur la journée." Comme partenaires, on retrouvait notamment le Syndicat d’initiative, l’ADL, l’ASBL Pro Vélo, Jimmy Cycles, l’ASBL Hall Relais du plateau Ardennais, le comité de quartier de Renval ou encore les Fiesseux do vî Renvâ et différents mouvements de jeunesse. Et à la question de savoir pourquoi une telle journée n’avait pas été organisée les années précédentes, Benoît Lutgen continue: "Tout d’abord, il fallait trouver suffisamment de partenaires et d’animations. Sans ça, l’événement n’avait pas lieu. Et puis, cette année était également l’occasion d’inaugurer le nouveau boulevard urbain."

Un boulevard urbain aménagé pour tous

Cette journée de la mobilité douce comprenait également l’inauguration du boulevard urbain dont les travaux sont terminés depuis un an.

"C’était l’occasion de découvrir en détail la rue de Marche entièrement rénovée, reprend Benoit Lutgen en dressant un bref récapitulatif des travaux réalisés. Nous avons essayé de reconstruire un nouveau boulevard et tout a été aménagé pour que ce soit agréable pour l’ensemble des habitants et commerçants. Ces derniers sont globalement satisfaits, avec très peu d’impacts. Il faut dire que les travaux ont été réalisés en un temps record, avec des entreprises qui ont travaillé 6j/7. Chose importante également, la circulation n’a jamais été interrompue le temps des travaux."

Pour rappel, ceux-ci avaient été effectués en deux phases, la première débutant en 2021. Le coût total s’est élevé à 5 millions€, financé par la Région Wallonne "mais aussi par la Commune qui a pris en charge les trottoirs et l’aspect mobilité douce", ajoute le bourgmestre. Le boulevard urbain, où il faisait bon de se promener dimanche, est désormais bien aménagé avec de nouveaux trottoirs, des pistes cyclables, plusieurs ronds points et des aménagements verts pour séparer les deux bandes. De quoi y améliorer la sécurité routière et fluidifier davantage le trafic.