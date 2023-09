Un nouveau temple des chars et engins mécaniques à Bastogne Barracks, qui poursuit sa révolution (Vidéo)

Si auparavant les véhicules étaient alignés côte à côte, calés derrière des cordons de sécurité dans l’entrepôt resté dans son jus (voir photo ci-dessous), une cinquantaine de véhicules et autres engins anglais, allemand, français, allemands ou encore russes sont désormais disséminés dans les 2000 m2 du hall et mis en valeur grâce à un jeu subtil de lumières avec les murs et sols repeints d’une couleur sombre. Il est donc maintenant possible de circuler librement autour de toutes les machines, qui sont accompagnées d’un panneau de présentation, et même dessus pour le plus grand véhicule de l’exposition, un porteur de char M26 Pacific Dragon Wagon. Et ce n’est pas la seule machine impressionnante ou rare, à l’instar d’un Sturmgeschutz F/8, dont il n’existe que trois exemplaires dans le monde ou du Sexton, qui porte encore ses marquages d’origine. Les classiques, à l’image du Sherman et autre Panzer, ne sont évidemment pas oubliés. Le tout dans une ambiance feutrée, bercée en fond sonore par des musiques françaises de l’époque. Autre nouveauté, plusieurs vidéos sont projetées ci et là ainsi que dans un petit espace cinéma en bois efficacement décoré.

Six à sept mois de travail

Le WHI, qui gère le Bastogne Barracks, est en tout cas fier du résultat. D’autant que tous les travaux ont été réalisés par des militaires du site, qui ont encore démontré leurs multiples compétences dans un secteur qui n’est pourtant pas le leur à la base. C’est le 1er caporal Frédéric Thibaut, Arlonais caserné ici depuis 1994, qui a coordonné le chantier qui a pris "entre six et sept mois de travail, tous les jours, que ce soit dans le hall ou la préparation des véhicules, dont 80% roulent toujours", précise l’intéressé, qui avoue une préférence entre autres pour le Renault AHN allemand, "mais si toutes les pièces sont belles". Koen Palinckx et Michel Jaupart, directeur général du WIH, n’ont pas manqué de féliciter tout le personnel pour le travail accompli.

Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. "Le WHI s’est lancé pour compléter la collection, de nouveaux engins vont rejoindre nos expositions, via des partenariats, dans les prochains mois, mais je n’en dirais pas plus pour le moment", souffle Michel Jaupart.

Il faut dire que le site de Bastogne Barracks connaît une nouvelle dynamique, fruit de la volonté du WHI de développer l’activité muséale sur ses différents sites. À Bastogne, la première étape s’est déroulée en octobre dernier, avec l’inauguration d’un premier hall rénové. Cet espace nommé "Battle of the Bulge comprend treize véhicules, américains et allemands, passés par les ateliers locaux, dans une scénographie soignée. L’inauguration de ce deuxième hall, situé près du premier, est une nouvelle marche franchie. "C’est une étape importante dans le développement de Bastogne Barracks, dont l’objectif est d’être un site attrayant et convivial, confirme le président du C.A. du WIH, Koen Palinckx. Nous voulons attirer plus de monde, ce qui générera plus de revenus et améliorera notre attractivité ainsi que notre image." À partir de ce 15 septembre, ce sont donc trois espaces distincts qui accueillent les visiteurs: le hall"Mechanised Warfare", le hall"Battle of the Bulge"et le"Vehicle Restoration Center", où les blindés du War Heritage Institute et de ses sites retrouvent une nouvelle vie. Ce dernier est uniquement accessible en visite guidée.

Encore de sacrés travaux

Mais le lifting du site bastognard est loin d’être terminé. "D’autres travaux sont prévus, annonce le directeur général du WHI. Nous avons pas mal d’endroits, utilisés actuellement comme réserves, qui vont devenir des espaces d’exposition. Nous envisageons l’installation d’une nouvelle entrée pour rendre l’accueil du public plus agréable et plus professionnel. Et nous avons négocié, avec nos partenaires de la Défense, la couverture de l’espace entre les deux halls rénovés (N.D.L.R. : espace actuellement en plein air) . Ce qui doublera l’espace d’exposition. Cela devrait prendre deux ou trois ans, mais c’est acquis. Et c’est essentiel pour nous, ça permettra de connecter les différents hangars."

La révolution de Bastogne Barracks est donc toujours en route, pour le bonheur des visiteurs.