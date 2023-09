À Bastogne, la mobilité douce sera en fête ce dimanche 17 septembre route de Marche à l’occasion de son inauguration

"On n’a jamais inauguré la route de Marche, explique le bourgmestre Benoit Lutgen. On n’a jamais mis en valeur ce qui est devenu une des plus belles entrées de la ville. D’autant qu’elle met à l’honneur la mobilité douce. Il y a eu beaucoup de craintes, mais tout se passe bien."

C’est pourquoi la Commune de Bastogne a décidé d’organiser ce dimanche 17 septembre une première Journée de la mobilité douce. "Elle se déroulera de la gare du Sud à la route de Marche (à hauteur de la rue de la Croix Blanche), poursuit le mayeur bastognard. L’objectif est de montrer tous les aménagements, le maillage qui permet de se déplacer sans voiture. Nous avons deux RAVeLs, une autoroute verte à travers la ville et puis également des veines et des chemins à travers les villages."

Des activités variées, du cuistax,…

Ainsi, de 13h à 18 h, de nombreuses activités seront proposées au public grâce à la participation de plusieurs partenaires en lien avec la mobilité douce et la sécurité.

L’occasion de découvrir la nouvelle structure mis en place par Jimmy Cycles dans la gare du Sud, des ateliers vélos, un marché de terroir, des parcours ludiques en famille, des animations musicales, un stand mobilité et sécurité, des parcours go kart ou mobilité. De 14h à 17h est également organisée, par les comités de Renval, une course de cuistax. Les participants qui feront le tour de tous les stands pourront participer à un tirage au sort pour remporter un vol en montgolfière. Les mouvements de jeunesse seront également sur le pont pour proposer différentes animations. Parking disponible dans les écoles.

Toutes des animations qui seront d’autant plus agréables que les voitures seront absentes des lieux.