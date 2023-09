L’amour comme éternelle jeunesse pour un couple de centenaire de Bastogne

En face des invités, assis sagement, Raymond Mertes, cent ans depuis le 4 mai, se penche et tend l’oreille pour écouter les dernières recommandations de sa jeune épouse, Gilberte Guiot, quelques mois de moins que lui et centenaire depuis le 29 août.

"Nous sommes réunis pour un événement incroyable, précise le bourgmestre de la Nuts City, Benoît Lutgen. Des recherches ont été réalisées, il n’y a pas d’autres couples de centenaires en Belgique, à peine une dizaine en Europe. Tout le monde n’atteint pas cent ans, seule 0,2% de la population belge est centenaire, 2 500 personnes au total dont une large majorité de femmes. Arriver ensemble à cet âge, qui plus est en bonne forme, en vivant toujours chez soi, c’est vraiment formidable."

En 1923, Raymond est né à Eupen, Gilberte à Étalle. Au gré de leur carrière, militaire puis dans l’administration des contributions pour Raymond, enseignante de couture et de dessin pour Gilberte, ils ont vécu à Arlon, Vielsalm, puis essentiellement à Bastogne.

Ils se sont mariés le 28 septembre 1946 et vont donc fêter leur 77e anniversaire de mariage dans quelques jours. De leur union, sont nés deux enfants, Patrick et Christine. Ils ont six petits-enfants, Mélanie, Laurence, Adrien, François, Thibault et Morgane et trois arrières petits-enfants, Ellie, Raphaël et Maxime.

On peut les qualifier de "justes"

Le couple, amateur de voyages à travers toute l’Europe dont les époux connaissent les moindres recoins, garde un souvenir particulièrement ému de son voyage de noces à Locarno, à une époque où ce genre de périple n’était pas courant.

Rigoureux et profondément honnête, Raymond, pendant les vacances familiales en voiture en France, avait la marotte de susciter les neurones de sa progéniture en leur faisant réciter les numéros des départements français. Gilberte, femme bienveillante et ouverte aux autres, a consacré une bonne partie de sa vie, comme bénévole dans diverses associations comme la Croix Rouge.

"Il y a beaucoup plus que de la complicité entre eux, constate leur beau-fils, Thierry Delperdange,-. Il y a beaucoup d’amour. Ils vivent avec beaucoup de justesse. Si je devais les définir en un mot, je crois que j’emploierais le mot"juste". Ce sont vraiment des justes."