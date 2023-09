Thomas Meunier et plusieurs DJ pour le Family Fun Day de Viva for Life ce samedi à Bastogne

Ayant beaucoup de connaissance en communication, publicité et événementiel, j’ai tous les atouts pour y arriver. J’ai donc choisi Bastogne, car Bastogne est et restera ma ville de cœur. J’aime son dynamisme, sa diversité, ses festivités, ses acteurs économiques, son histoire, sa jeunesse. Et il faut l’avouer cela fait bien longtemps qu’un événement atypique qui pourrait réunir tous les publics, outre son carnaval mythique, n’a eu lieu."

Les portes de la Family Fun Day débuteront donc à midi pour un premier acte avec châteaux gonflables, grimages, stand de bonbons, granitas, foodtruck, animations familiales et surtout boum pour les petits avec une DJ spécialisée pour enfants.

Le joueur de football Thomas Meunier a également annoncé sa vue pour une séance de dédicaces.

Avec 10 DJS et un guest de Tomorrowland

À partir de 18 h, place à la Neon Xperience Party. "Dans un site industriel, des jeux de lumière UV, des stands make up, des photobooth, des danseuses et surtout une soirée animée par pas moins de 10 DJ dont 8 issus de la province de Luxembourg et un guest qui participera pour la 3e fois à Tomorrowland", annonce encore Mme Serré (prévente: 10 euros, 15 euros sur place).

L’objectif est donc de récolter des fonds pour l’association Viva for Life avec l’espoir de proposer un chèque de 5 000 euros lors des soirées de décembre prochain à Bertrix.