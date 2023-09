Un Family fun day au profit de Viva for Life ce samedi à Bastogne

L’ancien marché couvert de Bastogne retrouvera de la vie ce samedi 2 septembre pour une journée d’animations en faveur de Viva for Life. "Le projet de cet événement est né suite à plusieurs réflexions, explique l’organisatrice Julie Serré. J’ai eu la chance de participer à l’édition Viva for Life à Bertrix en décembre 2022. En effet, je suis la bookeuse de Théo alias DJ Pops, plus jeune DJ de Belgique (14 ans). Il a eu l’honneur de mixer sur la scène en plein centre de la ville. L’engouement autour de cette association est incroyable, j’ai pu rencontrer pas mal de gens sur place et leurs idéaux rejoignent les miens. C’est à ce moment que je me suis dit “Et pourquoi pas moi ?” J’ai donc choisi Bastogne, car Bastogne est ma ville de cœur. J’aime son dynamisme, sa diversité, ses festivités, ses acteurs économiques, son histoire, sa jeunesse. Et il faut l’avouer cela fait bien longtemps qu’un événement atypique qui pourrait réunir tous les publics, outre son carnaval mythique, n’a eu lieu."