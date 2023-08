Angèle Cremer a fêté ses cent ans à Bastogne

La maison de repos Sans Souci de Bastogne était en fête il y a peu. Les résidents, le personnel et la famille d’Angèle Cremer s’étaient rassemblés pour dignement saluer les cent ans de celle-ci. Née le 6 août 1923, elle réside dans la maison de repos depuis seize ans et participe activement aux animations et y propose également sa force de caractère, son humour et sa ténacité. Son jeu d’actrice au théâtre et sa participation au défilé dans le cadre du projet "Do it yourself" qui a été organisé en 2021, marchant au pas, tel un soldat, a permis de révéler ses talents, salue le président du CPAS Jean-Michel Gaspard. Reprenant les paroles du chant des chasseurs ardennais: "Devant les difficultés, Angèle a toujours fait face. Et lutte, et lutte contre trois, et lutte contre trois. Et la voix des chênes, aux forêts prochaines. Nous racontera toujours ses exploits." Le président Gaspard a profité de cette fête pour lui remettre une copie de son acte de naissance ainsi qu’un cadeau envoyé par la famille Royale lui présentant ses meilleurs vœux.