Quatorze brasseries au Marché de la bière à Bastogne ce week-end

Les visiteurs pourront donc ainsi découvrir une petite douzaine de brasseries comme Comte Hener, Lupulus, Demanez, Artlo, la Morhette, les Trévires, Philippe, Saint-Feuillien, La Chatte, la Tharée, la Verrat, le Zec, la Non peut-être et la brasserie de Belleau. Un sacré panel qui devrait plaisir à tous les amateurs de bières régionales.

Le Marché sera ouvert le vendredi et le samedi de 18h à 1h et le dimanche de 11h à 18 h. Pour animer la soirée, le groupe Triplay sera sur scène vendredi, GAD8020 le samedi, à partir de 22 h. Dimanche, rendez-vous de 14h à 17h avec le groupe Oh My Band avec Julien Michel.

Marché de terroir et points nœuds

Pour cette édition, les organisateurs se sont associés à l’ADL et au Syndicat d’initiative. C’est ainsi qu’un marché de terroir se tiendra le vendredi de 16h à 21h avec une animation musicale de Léa Pochet (16h à 18 h) et le dimanche de 11h à 18 h. Par ailleurs, des points nœuds seront inaugurés le dimanche de 8 h 30 à 9 h 30 avec des circuits libres entre 9 h 30 et 11 h.

Les bénéfices de cette organisation permettront de soutenir le secteur associatif local tout comme la prochaine organisation du Lions, les 20 km de Bastogne qui se dérouleront le 17 septembre. L’an dernier, ce sont plus de 21 000 euros qui ont été distribués à dix associations de la région.

Les visiteurs pourront donc déguster le savoir-faire local avec le cœur léger car c’est pour soutenir des associations.