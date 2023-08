300 spectateurs en folie au premier gala de catch à Bastogne (vidéo)

Parmi les 300 spectateurs, des enfants et des seniors

Dès 18 h, une file se forme à l’intérieur du centre sportif de la Porte de Trèves. Celle-ci attend impatiemment de pénétrer dans le hall spécialement aménagé pour l’occasion. Au centre de la pièce, un ring est installé et entouré de gradins. Ceux-ci sont rapidement remplis par près de 300 personnes, toutes venues admirer un show que l’on ne voit d’habitude qu’à la télévision. En attendant que la soirée commence, on essaye de se placer au premier rang. On discute, on fait connaissance et on imagine déjà les scènes auxquelles on va assister.

À 19 heures, le chauffeur de salle ambiance le public hétéroclite. Il l’entraîne à réagir aux futurs coups qui seront portés entre catcheurs. Parmi les spectateurs, ce sont les hommes qui prédominent et pourtant, de nombreuses femmes ont également fait le déplacement. Tantôt pour partager un moment avec leur conjoint, tantôt pour voir des athlètes réaliser un show qui s’annonce unique. Assis sur les gradins, des enfants et des seniors, tous excités d’être présents. Mais plus encore, des passionnés venus directement avec leurs ceintures de catch, portées fièrement.

Le public crie, hue et encourage les catcheurs

19 h 15, le show peut commencer avec, en entrée, le favori de la soirée, le Belge Aaron Rammy. Catcheur professionnel et ambassadeur de la World Catch League (WCL), c’est en chantant la chanson bien connue "Tous Ensemble", qu’il s’approprie les faveurs du public. Celui-ci est plus que réceptif, chante avec lui et l’encourage dès que son adversaire monte sur le ring. Parce que c’est ça, le catch. Il y a toujours un gentil et un méchant. Durant les combats, le public hurle. Il encourage, il hue, il rit et il crie de douleurs en même temps que les catcheurs. Certains ne tiennent d’ailleurs pas sur leur chaise tels de vrais supporters.

Sur le ring, ça prend de l’élan grâce aux cordes, ça saute, ça donne des claques et ça effectue des prises et des figures qu’on n’oserait pas reproduire à la maison. Même si les mouvements sont maîtrisés, ça n’empêche pas les athlètes de se blesser à l’image de RJ Jaguar. La planche du ring tremble à chaque fois qu’un catcheur tombe, laissant résonner un bruit assourdissant à travers le hall sportif. Les combats sont parfois intenses à tel point que les cordes cassent sous le poids du catcheur DarkMondo. Mais plus de peur que de mal. S’enchaînent ensuite d’autres combats avec d’autres catcheurs venus d’autres pays. Comme clou du spectacle, tous montent une dernière fois sur le ring pour se battre les uns contre les autres.

Le public, lui, ne sait plus où donner de la tête. Sur le coup de 21 h 30, le show prend déjà fin sous de beaux applaudissements. Tous les catcheurs donnent alors de leur temps pour saluer, discuter, donner des autographes et poser pour des photos souvenirs. Si certains spectateurs ont trouvé la soirée trop courte, avec une pause de 25 minutes après trois combats, d’autres ont profité de chaque seconde et n’espèrent qu’une chose, revoir un tel événement être organisé dans la région. Le prochain gala de catch de la WCL dans notre province se tiendra d’ailleurs à Virton le 28 octobre prochain.

Ludovic et Ryan : "C’est bien que ça vienne chez nous"

Les deux hommes n'ont rien raté de la soirée et ont savouré chaque seconde. ©EdA

Parmi les spectateurs présents samedi soir à Bastogne, deux grands passionnés de catch, Ludovic Georges et Ryan Brohee. Tous les deux habitent la localité et n’auraient raté le show pour rien au monde. Ensemble, ils se sont installés sur la dernière marche des gradins, en hauteur, munis chacun de leur ceinture de catch. "On est fans depuis tellement d’année que lorsque nous avons vu que le catch venait ici à Bastogne, nous avons sauté sur l’occasion, explique Ryan. Nous avons déjà été voir des combats à Paris. C’est une belle passion et pour une fois, c’est bien que ça vienne chez nous." À son ami Ludovic de continuer: "Les combats étaient bien, ils étaient intéressants. C’était très qualitatif et tout le monde a bien joué son rôle. C’était vraiment top et nous n’attendons qu’une chose, que les catcheurs reviennent l’année prochaine."

Aaron Rammy, catcheur : "C’était génial et les matches étaient intenses"

Aaron Rammy. ©EdA

Aaron Rammy repart grand favori du public. Le Belge a en effet été soutenu du début à la fin. "C’était génial ! dit-il. C’était vraiment incroyable, c’est la première fois que l’on venait à Bastogne. On s’attendait à un public assez chaud et nous avons été servis."

Côté sport, l’athlète sort satisfait de la soirée. "Les matchs étaient intenses, ajoute-t-il. D’ailleurs vous l’avez vu, le ring à craquer. Lorsqu’un catcheur de 135 kg se projette dans les cordes, parfois ça lâche. C’est comme ça, ça arrive, nous sommes des professionnels. Nous avons en tout cas hâte de revenir et je pense que le public aussi. C’est le plus important, qu’il passe un bon moment et qu’il reparte avec des étoiles plein les yeux. Et puis, c’est lui qui influence ce qui se passe sur le ring"

DarkMondo, catcheur : « Le public est tout de suite rentré dans le jeu »

DarkMondo est entré sur le ring clamant haut et fort être le champion. Mais ce n'était pas l'avis du public. ©EdA

Grand concurrent d’Aaron Rammy durant ce gala, DarkMondo alias "Le Colosse", un Belge également. "J’ai été assez impressionné par la présence du public, Bastogne a fait salle comble, explique le Liégeois. Le public a directement réagi et est tout de suite rentré dans le jeu alors que la plupart voyaient ça de leurs propres yeux pour la première fois. Ils ont tout de suite compris les règles et ça, ça a été une très belle découverte. Rien que pour ça, c’était une très belle soirée".

DarkMondo n’était pas le favori, bien au contraire. Durant les combats, il s’est fait huer à plusieurs reprises. "Bizarrement, le public ne m’a pas aimé, mais c’est ça le jeu . Qu’il m’aime ou pas, il était là et c’est le principal. Et puis, il faut bien un gentil et un méchant. Mais je me dis toujours qu’au moment où certaines personnes m’insultent, ce sont elles qui sont assises en train de me regarder, et pas l’inverse. Alors c’est moi qui brille devant leurs yeux", dit-il encore avec humour.