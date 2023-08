200 000 euros pour aménager plusieurs villages de la commune de Bastogne: voici tous les projets

À Senonchamps, les abords de la chapelle seront réaménagés. Par ailleurs, la cave à pommes de terre sera restaurée et la liaison sur la nationale 4 pour rejoindre la chaussée romaine sécurisée. À Villers-la-Bonne-Eau, un banc sera installé près de la petite chapelle et le site sera regazonné et accueillera également un bac "d'incroyables comestibles". À Wardin, une aire de pique-nique sera créée à proximité de l'aire multisport. Une connexion piétonne sera réalisée entre la maison de village, l'école et l'aire multisport. Enfin, à Michamps, la place située au cœur du village sera aménagée pour plus de convivialité. Un sol amortissant sera posé et accueillera une plaine de jeux clôturée pour les enfants (jeux sur ressort, toboggan, balançoire, goal de foot, jeux au sol - marelle et serpent). Un bac d'"Incroyables comestibles" et des plantations sont également prévus dans le projet.

89 000 euros en 2024-2025

Des travaux d'aménagements sont aussi programmés pour l'année 2024-2025 avec une enveloppe de 89 000 euros dévouée à cet effet. Le monument situé au centre du village de Benonchamps, sera dégagé afin d'être mis plus en évidence. Regazonné, le site sera équipé d'un banc sur une dalle de béton ainsi que d'un bac d'"Incroyables comestibles". Une clôture (légère) sera posée le long de la voirie pour sécuriser le périmètre. À Bras, l'espace engazonné près du bac d'eau fera l'objet d'un aménagement comprenant une aire de pique-nique (table sous toit), des jeux pour enfants (jeux à ressort sur sol amortissant) et un bac d’"Incroyables comestibles". Des arbres et des arbustes orneront l'espace, qui sera regazonné. À Neffe, des jeux au sol (marelle et serpent) seront dessinés sur la place située à côté de la chapelle et un accès au RAVeL y sera créé.

À Villers-la-Bonne-Eau, au lieu-dit "la Betlange", des dalles en gazon seront posées afin d'accueillir une aire de pique-nique (table sous toit). Enfin, à Harzy, une aire de jeux sera installée près de la chapelle. Celle-ci, aménagée sur un sol amortissant, comprendra une balançoire, un toboggan et des jeux à ressort. Le site, qui accueillera également une aire de pique-nique (table sous toit) et un bac d' "Incroyables comestibles", sera arboré (arbres et arbustes) et regazonné.

Des aménagements réalisés pour valoriser le patrimoine et améliorer la sécurité et la convivialité dans les villages.