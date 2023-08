Bastogne : le vétéran américain Vincent Speranza est décédé

Vince Speranza était venu en décembre 2022. ©éda

De nombreuses décorations

Né en mars 1925, il prend la direction de l’Europe à tout juste 19 ans pour aller défendre les valeurs de liberté de démocratie en Normandie, en Belgique et aux Pays-Bas. Ses nombreux faits d’arme lui voudront de nombreuses décorations comme la Croix de guerre, la Légion d’honneur, la Bronze Star, la Purple Heart. Il avouait dans nos colonnes. "Si c’était à refaire, je le referai immédiatement. Je n’avais pas calculé l’importance de ce que nous avions fait pour l’Europe durant cette guerre. Il m’avait semblé que j’avais fait mon job, et qu’en rentrant au pays, je devais continuer ma vie, normalement, avec une épouse, des enfants…"

Après la guerre, il fonda une famille et devient professeur d’histoire, mais n’oubliera jamais ses amis tombés sur le champ d’honneur avec de nombreux retours émus en terre ardennaise.

Dans un communiqué, Benoît Lutgen, le bourgmestre de Bastogne, s'est exprimé :

"C'est avec beaucoup d'émotion que le Bourgmestre, Benoît Lutgen, a appris le décès de Vince Speranza. Véritable héros de guerre, décoré de la Légion d'honneur, Vince est devenu l'ami de tou(-te)s les Bastognard(e)s. Il avait fait ses adieux à Bastogne en décembre dernier lors des commémorations de la Bataille des Ardennes. Ce vétéran américain au grand cœur a marqué les esprits par sa bravoure, sa joie de vivre et son sens inégalé de la camaraderie. Son parcours de vie doit inspirer chacun d'entre nous. Lors de ses visites à Bastogne (et elles furent nombreuses !), il honorait avec nous la mémoire de ses pairs tombés au combat, toujours avec la plus grande compassion. Il aimait partager. Ses épopées de guerre, bien sûr. Il a d'ailleurs compilé ses récits, poignants et inspirants, dans un livre intitulé "Nuts ! : A 101st Airborne Division Machine Gunner a Bastogne" (Nuts ! : Un mitrailleur de la 101e Division Airborne à Bastogne). Ses témoignages sont des contributions inestimables à la préservation de l'Histoire, à notre devoir de mémoire. Il aimait aussi partager des moments de convivialité, entre rires et chansons. De fameux souvenirs pour chaque personne qui a eu la chance de le côtoyer. Une vidéo, prise au restaurant Léo de Bastogne, a d'ailleurs circulé très largement sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années. Il y chante avec entrain "Blood on the Risers", chanson populaire dans les régiments de parachutistes américains. On y voit l'émotion partagée par tous ceux qui l'entourent. Son humilité face à ses actes de bravoure et son dévouement envers les autres resteront gravées dans nos mémoires. Ils continueront d'inspirer les générations futures. Au nom de tou(-te)s les Bastognard(e)s, le Bourgmestre présente à sa famille, ses plus sincères condoléances."