À 13 ans, Gaston va devenir apiculteur à Lutrebois

C’est en effet là-bas que l’adolescent suit une formation d’apiculteur depuis maintenant un an. Une passion peu commune pour un jeune garçon de son âge. "Cette passion pour les abeilles et le miel, elle me vient de mes grands-parents, explique-t-il. Depuis une dizaine d’années, ils produisent leur propre miel et ils m’ont donc transmis cette passion." Avoir un intérêt c’est bien, encore faut-il pouvoir se former correctement au monde de l’apiculture. "À raison d’une fois par mois, je suis des cours à l’école apicole, précise le jeune homme. On y apprend les types de fleurs, l’utilisation correcte des enfumoirs et donc le métier proprement dit d’apiculteur. Je termine ma première année en août et il me restera une seconde année d’apprentissage. J’obtiendrai ensuite un diplôme qui m’ouvrira les portes du métier." Un diplôme qui n’est pas encore nécessaire à l’heure actuelle en Belgique, mais qui risque de le devenir dans le futur.

Plus de théorie en hiver

Avec une autre adolescente, Gaston est le plus jeune à suivre ces cours du côté de Michamps, les autres apprenants étant essentiellement des adultes.

Jeune ou moins jeune, la formation de deux années est cependant exactement la même. "Et nous sommes considérés de la même façon que les adultes, souligne Gaston. J’apprécie fortement cette formation qui allie pratique et théorie. En hiver, nous sommes forcément plus dans les cours théoriques. Lors des beaux jours, la pratique s’invite plus souvent dans la formation." Pour suivre son apprentissage, Gaston a dû investir dans l’équipement nécessaire destiné à l’apiculteur. Un investissement qu’il estime entre 100 et 200 euros. "À l’issue de la formation, je souhaite posséder mes propres ruches et produire mon miel moi-même, précise l’adolescent. Si d’autres jeunes sont intéressés par le métier, qu’ils n’hésitent pas à se lancer dans l’aventure. La formation est assez aisée, il faut foncer. Je recommande juste de bien se protéger."