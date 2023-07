Les élus de Bastogne ne veulent pas du SDT: "C’est un document inacceptable"

Jean-Michel Gaspart, en charge de l’aménagement du territoire, a procédé à une brève présentation de ce SDT porté par le ministre Willy Borsus (MR), rappelant le principe des centralités sur chaque commune, qui accueilleront 75% des nouveaux logements dans 5 ans. Ici, seul Bastogne a été défini comme centralité. "En dehors des délais trop courts, le fond soulève beaucoup de questions", a-t-il commenté, se demandant entre autres "si c’est judicieux ou pas, vu la hausse de la population dans notre arrondissement, de mettre 75% des nouveaux logements dans un ou deux centres ?"

Très remonté contre ce SDT, Benoît Lutgen a enchaîné: "Vu les contraintes qu’amène ce document, c’est à la limite du communisme. Et il va créer beaucoup d’incertitudes, pour les propriétaires fonciers, le monde agricole. Les grosses structures qui ont les moyens pourront s’y adapter, pas les petites, ni les individus. D’autant que la pression immobilière va exploser à cause de la surconcentration à venir.

Puis au niveau de la vie dans les villages, en dehors des centralités définies, si les jeunes n’ont pas la possibilité de s’y installer, ce sera la mort à petit feu des écoles !" Le bourgmestre pointant encore l’absence de la province et de Bastogne dans les pôles touristiques retenus, l’absence la N4 et E25 dans les axes importants ou la limite d’une surface de 400 m2 pour les nouveaux indépendants hors des centralités. "Je comprends que ce soit compliqué, il faut des règles, mais il faut que ça corresponde à la réalité du territoire, ce n’est pas le cas ici. Y a-t-il seulement un ministre qui vit en ruralité ? Nous aurons besoin des forces de toute la ruralité pour faire reculer le gouvernement wallon !"

Le ton était donné et clair, avant la voix discordante de Jessica Mayon (min., MR): "Lors du dernier conseil, vous avez parlé de créer une commission pour analyser les éléments, c’est dommage de ne pas l’avoir fait même si le timing était délicat.

Sur votre décision d’un avis négatif, je comprends certaines remarques, mais pas d’autres. Vous dites comprendre les grands objectifs, mais vous êtes contre le projet. Pourquoi, aussi, ne pas être proactifs en proposant plutôt qu’en refusant ? Par exemple, proposer Wardin et Marvie comme centralités villageoises. Ou indiquer les lignes de bus à renforcer ou créer plutôt que de pointer le manque de transports en commun.

Je regrette le fait de remettre un avis négatif. Pour ma part, je suis d’accord avec les objectifs de ce SDT, mais en demandant des points à améliorer."

"Le fouet n’aidera pas à résoudre ce défi"

Un avis que ne rejoint vraiment pas Benoît Lutgen. Après avoir indiqué qu’il avait été impossible, vu le timing, de rassembler tout le monde pour une commission, il a envoyé un petit tacle à l’élue MR: "Je salue les élus capables de quitter les étiquettes de parti en refusant le SDT, à l’instar du bourgmestre de Sainte-Ode qui a été contre son ministre dont il est chef de cabinet". Avant de poursuivre: "Le document est fait tel qu’il n’est pas possible de faire des demandes. Oui, tout le monde est d’accord avec les grands objectifs, mais il faut regarder l’application derrière. Cela ne prend pas en compte les réalités de notre territoire. Je suis intimement convaincu que ce projet et ses conséquences iront contre les objectifs prévus. Il faut des incitants et faire confiance aux Communes en fixant des objectifs, mais pas imposer comme ça. Le fouet n’aidera pas à résoudre le défi environnemental".

L’échange s’est poursuivi. "Vous proposez un non sans nuance, cela risque d’être le seul élément retenu plutôt que des remarques constructives", a relancé Jessica Mayon, qui n’a pas non plus trouvé d’allié avec les Citoyens positifs. "Si c’est pour dire oui en partie, je ne suis pas d’accord, a lancé Ludovic Moinet (min., C+). Le fond du problème, c’est le délai trop court. Mais au-delà de ça, je constate que Bastogne est oublié dans ce SDT. C’est un document inacceptable." Son colistier Frédéric Lambert note, lui, que les intentions sont bonnes, " mais il n’y a rien derrière, aucun budget prévu". Benoît Lutgen s’est dit ravi de cette prise de position, arguant qu’avec ce SDT, "les subsides vont diminuer pour les villages, ainsi que pour les villes en dehors de Liège, Mons, Charleroi… Ils expliqueront qu’ils n’ont pas le choix pour atteindre les objectifs fixés." Les échevins Philippe Collignon et Bertrand Moinet, souvent plutôt discrets, ont également exprimé leur mécontentement sur ce SDT. Alors que la fusion avec Bertogne s’est aussi invitée dans les débats.

Sans surprise vu les débats, les élus ont décidé à l’unanimité moins une voix (celle de Jessica Mayon) de remettre un avis défavorable pour ce SDT. Mais ce n’est clairement pas la dernière fois que ces trois lettres animent le conseil bastognard.