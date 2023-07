Des rodéos urbains au coeur de Bastogne : 85 P-V dressés en 3 heures !

"Il était grand temps d'agir"

Le bourgmestre de Bastogne, Benoit Lutgen, a pris des mesures pour lutter contre ces rodéos urbains et ce, à la suite de plusieurs signalements. "La problématique ne date pas d'hier, dit-il. Cela fait même un certain temps que ça dure, que des jeunes roulent de manière excessive en ville ou dans certains quartiers. Ces jeunes se rendent également sur des parkings et font des tours pour faire crier leurs pneus. Il était grand temps d'agir."

Les faits se produisent généralement entre 23 h et 5 h du matin. "Nous avons mis en place des contrôles sur place avec la police, mais aussi des contrôles via les caméras et des contrôlés radars, reprend le bourgmestre. Nous avons intensifié ces contrôles car cela dure depuis trop longtemps. Des enquêtes administratives et judiciaires sont ouvertes suite à des relevés de plaques."

Les riverains se plaignent notamment des nuisances sonores "que ce soit Chaussée d'Arlon, rue de Neufchâteau, route de Marche, dans la Grand-rue et dans les rues adjacentes. Et puis au niveau de la sécurité, il y a également des risques", dit encore Benoit Lutgen.

Record de vitesse: 101 km/h au lieu de 50

Dans la nuit de lundi à mardi, 85 P-V ont ainsi été dressés entre 22 h et 1 h du matin. Un chiffre qui laisse deviner la situation pénible que subissent les riverains. "Et ce ne sont pas de petits excès, reprend Benoit Lutgen. C ertains excès se trouvent 30, voire 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Le record est de 101 km/h au lieu de 50. C'est de la folie pure. Pour ces conducteurs, c'est un jeu, mais il n'y a rien d'amusant. C'est un travail que nous allons devoir réaliser dans la durée. Les contrôles vont d'ailleurs continuer pendant plusieurs semaines." Mais ce travail n'est pas toujours simple pour les forces de l'ordre. " Ces faits s'accentuent avec le beau temps, dit encore le bourgmestre. Les plaintes reprennent depuis mi-juin. Et puis il y a quelques fois un refus d'obtempérer de la part des jeunes automobilistes. Il y a déjà eu plusieurs arrestations, des confiscations de véhicules et des retraits de permis. Nous n'avions pas annoncé ces contrôles et je pense que les résultats sont là."

Il n'y a plus qu'à espérer que ces mesures calment ces jeunes fous du volant, que ce soit pour les riverains ou pour la sécurité de tous.