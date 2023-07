L’Orangerie de Bastogne à la sauce Béchameil et Feipel

Cette exposition est aussi l’occasion de mettre en perspective Moon in the tree au quartier de l’Indépendance. Moon in the tree a vu le jour suite à un appel à projet lancé par la Commune pour l’aménagement d’une sculpture sur la nouvelle place de l’ancien rond-point, avenue de l’Indépendance, dans le cadre de la revitalisation complète du quartier. Une sculpture qui fonctionne à la fois comme une œuvre d’art et comme du mobilier urbain. Dans cette même optique, L’Orangerie a organisé avec les deux artistes et l’AMO (aide en milieu ouvert), un stage artistique destiné aux enfants du quartier durant deux jours en juillet 2019. L’exposition est à découvrir tout l’été jusqu’au 27 août, du jeudi au dimanche de 14h à 18 h. Et l’œuvre La lune est libre est à découvrir avenue de l’Indépendance, 50.

Départ des œuvres monumentales de Venet

Si l’œuvre du duo Feipel-Bechameil a pour objectif d’être pérenne, il n’en est pas de même pour les deux sculptures monumentales de l’artiste Bernar Venet, qui anime la ville depuis juin 2017. L’une de la série Lignes indéterminées présente dans le poumon vert de la ville et l’autre, relevant de la série sur Les Angles, installée à côté de la Porte de Trêves. Grâce à la galerie Ceysson-Bénétière, ce qui ne devait initialement durer que le temps d’un été, s’est prolongé jusqu’à cet été. Mercredi, elles ont donc quitté Bastogne pour une exposition à Windhof Koerich au Luxembourg.

