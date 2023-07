Bienvenue à Bastogne Plage

Au fond du site, le bâtiment qui devrait accueillir des sociétés américaines. À gauche, le ground et les bâtiments en brique attendent de trouver une nouvelle affectation. Et à droite, derrière un bâtiment, on retrouve celui qui accueille la mise à l’honneur de la Cave Mc Auliffe, un nouveau musée qui devrait ouvrir ses portes à l’automne. Et, au milieu de tout cela, un îlot de sable et un restaurant pouvant accueillir 130 convives, Le Nut’s Avenue.

Depuis jeudi dernier, un esprit de Bastogne Plage est donc ouvert, à l’initiative de Grégory Jaspar, qui a déjà connu le succès avec d’autres projets éphémères: le restaurant Le temps d’une saison à Neffe et puis Le Garage à la route de Marche. "J’ai eu contact avec le bourgmestre Benoît Lutgen pour trouver un lieu insolite et il m’a proposé de déposer mon concept dans la caserne, explique M. Jaspar. Comme les autres projets ne sont pas lancés sur le site, nous avons donc eu l’occasion de créer celui-ci, qui devrait être un one shot."

Jusqu’au 2 septembre, le site accueillera donc ses convives du jeudi au dimanche. "On ouvre le jeudi pour le “jeudredi”, explique encore Grégory Jaspar. Ce jeudi, nous proposerons d’ailleurs un spectacle transformiste avec Gloria et Evidence Show. Le vendredi, on se retrouve dès 16h pour les afterworks avec l’happy hour de 17h à 18 h. On prévoit aussi une activité pour les enfants le 21 juillet après-midi. On compte encore proposer d’autres animations pour se sentir encore plus en vacances. On propose deux espaces avec des ambiances différentes, dans la partie plage ou dans le restaurant."

Une expérience tout à fait singulière à découvrir en investissant l’ancienne caserne.

Infos et réservations pour la soirée du jeudi au 0478 07 65 56.