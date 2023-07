Benoît Lutgen, ravi pour le secteur bovin: "Inciter à enfermer les bovins dans un bâtiment plutôt que de les laisser en prairie, c'était aberrant"

Car si, mardi, le Parlement européen a largement adopté (396 voix pour, 102 contre et 131 abstentions) le mandat qui permettra de négocier la révision de cette directive avec les États membres, il en a donc exclu le secteur bovin, contrairement à la volonté de du Conseil et la Commission. Cette dernière voulait, à la base, que cela concerne toutes les exploitations de plus de 150 bovins.

De quoi ravir l’eurodéputé Benoît Lutgen, ardent opposant à cette intégration et rapporteur pour la commission de l’Agriculture du Parlement européen. Il fera d’ailleurs partie des négociations sur la révision avec les autres organes européens.

Benioît Lutgen, c’est une belle satisfaction ?

Oui, d’autant que je ne m’attendais pas à un soutien aussi large du Parlement. L’agriculture n’a rien à faire dans cette directive, qui concerne les cimenteries, les incinérateurs, le secteur pétrolier, etc. L’agriculture est le secteur primaire, pas secondaire. Voilà une dizaine d’années, ils ont déjà intégré les élevages de porcs et de volailles, mais avec des seuils élevés (NDLR : 40 000 pour les poules et 2 000 porcs et/ou 750 truies ; nombres qui seront maintenus).

Ici, inclure le secteur bovin aurait eu des conséquences pour beaucoup d’agriculteurs de notre province et en Wallonie puisqu’ils auraient dû investir des dizaines de milliers d’euros, entre 30 000 et 80 000 € suivant la taille de l’exploitation d’après nos estimations, pour des systèmes de purification, des analyses, etc. Et ce sans aucun soutien financier derrière. De nombreux éleveurs auraient simplement été dans l’impossibilité de réaliser de tels investissements.

Autre aberration, cela incitait à enfermer les bêtes dans des bâtiments équipés plutôt que de les laisser en prairie, comme cela se fait chez nous.

"Personne n’y gagne"

Tout n’était pas clair non plus au niveau juridique dans ce texte...

Le texte parlait de mettre en place les meilleures techniques disponibles. Mais c’est un grand flou sur le plan juridique et technique. La directive obligeait à mettre ces techniques en œuvre, sans explication ni aide pour y parvenir. Cela n’a pas de logique.

Cela aurait pu mener à la disparition d’exploitations, non ?

Certainement, cela aurait, en tout cas, bien menacé les petites et moyennes exploitations. En Wallonie, on passerait de 81 fermes à 2100 entreprises qui devraient mettre en œuvre ces nouvelles obligations. Cela aurait forcément découragé des agriculteurs. D’autant que cette directive se serait également appliquée si vous aviez par exemple des poules, des cochons et des vaches et que le nombre total dépassait 150. Sachant qu’à l’heure actuelle, déjà un agriculteur sur deux de plus de 55 ans cherche un repreneur sans y arriver…

Au final, ces mesures pousseraient vers les grosses exploitations alors que nous essayons de garder des tailles familiales et raisonnables, que c’est ce que les gens veulent également. Il faut éviter de mettre en place de telles mesures extrêmement onéreuses et qui n’ont que très peu d’impact positif sur l’environnement. Personne n’y gagne ! Nous nous battons pour cela avec la commission.

Il ne faut plus améliorer les normes environnementales pour les agriculteurs ?

S’il faut améliorer les normes environnementales, il faut d’abord souligner que la grande majorité des agriculteurs fait déjà beaucoup d’efforts. Pour qu’ils puissent en faire plus, il faut absolument leur donner le soutien financier nécessaire. Ce sera aussi l’un des points que je défendrai dans les négociations. Mais il ne faut pas non plus multiplier les règles. Trop de normes, ça tue la norme. Et ça favorise les grosses structures, plus à même de gérer les obligations administratives et les investissements. Depuis cinq ans, des centaines de pages de réglementations supplémentaires sont sorties. Qui peut encore comprendre et suivre tout cela dans une exploitation familiale ?

Autre combat mené pour défendre l’agriculture, adopter le principe de réciprocité, pour appliquer les mêmes normes aux produits importés.

Oui, il faut aussi protéger nos frontières sinon tout le monde va y perdre. Je viens d’ailleurs de déposer un amendement pour que ce qui rentre sur le territoire européen soit soumis aux mêmes normes que ce qui y est produit. Le consommateur ne peut pas comprendre qu’on lui mette, côte à côte dans un rayon, un produit belge, soumis à des normes très strictes, et de la viande argentine qui en a bien moins. La concurrence est déloyale. Et cela ne protège ni le consommateur, ni l’environnement, dont l’impact est bien plus néfaste là-bas entre l’emprunte carbone et la destruction de la forêt amazonienne pour obtenir des surfaces d’élevages supplémentaires.