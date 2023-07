Le conseil de la personne en situation de handicap de Bertogne et Bastogne est sur les rails (+ les membres)

Adopté en février par les élus des deux Communes, il a été installé jeudi soir à l’hôtel de Ville de Bastogne. Et ce en présence de ses membres et des deux bourgmestres Jean-Marc Franco et Benoît Lutgen "C’est un jour important, qui va permettre d’avoir une vision plus globale des enjeux de l’inclusion et d’aller plus loin dans chaque projet, a commenté Benoît Lutgen. Ce conseil aura deux rôles importants. D’une part, remettre des avis sur les projets et activités, pour permettre une meilleure intégration et prise en compte des personnes en situation de handicap. D’autre part, vous, membres de ce conseil, il faut que vous soyez dans l’initiative, en proposant des choses. Vous êtes de vrais acteurs de la Commune."

Alors que le bourgmestre Jean-Marc Franco s’est félicité de la collaboration avec Bastogne sans qui un tel "beau projet, qui a pour objectif de rassembler des Bertognards et Bastognards concernés de près ou de loin par le handicap, n’aurait pas pu voir le jour", son président de CPAS Michel Poncin s’est réjoui de la constitution diversifiée, offrant un regard assez complet: "Les personnes en situation de handicap, ce sont d’abord des personnes qui rencontrent des problèmes spécifiques. Ce sera la richesse de ce conseil, les handicaps représentés sont multiples (NDLR: qu’ils soient mentaux ou physiques). Puis il y a des professionnels, des aidants et des premiers concernés." Ainsi que des membres du Plan de cohésion sociale, qui coordonneront ce CCCPH et sa trentaine de membres, qui seront renouvelés tous les six ans.

Des membres qui se sont présentés pour une première prise de contact. Qu’ils soient en situation de handicap, parents "d’enfants extraordinaires" ou professionnels, tous n’attendent désormais que de pouvoir mettre en action les nombreuses idées déjà énumérées et bien d’autres.

Et s’ils doivent se réunir au minimum quatre fois par an, il ne serait pas étonnant que ce nombre soit dépassé vu la motivation collective. Il faut dire que, même si Bastogne ne reste pas les bras croisés, étant labellisée Handicity depuis 2018, là, comme ailleurs, il reste du chemin à parcourir pour une inclusion totale au quotidien.

La liste complète des membres du CCCPH

Membres effectifs : Alexandra Amant, Coralie Boulanger, Laurent Copine, Geneviève Fraipont, Jeannine Geenens, Valentine Gillet, Sabrina Gueben, Olivia Hody, Henri-Michel Krein, Cédric Leroy, Georges Libert, Virginie Paquet, Cédric Robert, Mélina Schweicher, Tania Varlet Maus et Sophie Yernaux ;

Professionnelles: Caroline Crémer (Service Altéo), Alexandra Evrard (Service Sésame), Anne-Laure Lhote (Service Sésame), Laetitia Michels (Bureau régional de l’AVIQ), Catherine Thiry (École primaire du Mardasson) ;

Conseillers : Carine Degreef (maj. Bastogne), Jean-Michel Gaspart (prés. CPAS Bast.), Philippe Guillaume (min. Bert.), Michel Poncin (prés. CPAS Bert.) ;

Coordinatrices : Aurore Hartman et Valérie Peiffer (Plan de cohésion sociale), Alexandra Tabart (Handicontact de Bertogne).