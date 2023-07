Le SDT ? Bastogne veut plus de temps pour analyser et fera tout pour en avoir!

"C’est notre avenir qui se joue avec ce document, mais comment voulez-vous qu’un conseil communal puisse rendre un avis complet, tenant compte de celui des citoyens, sachant que nous devons remettre notre avis le 28 juillet et que l’enquête publique se termine le 14 juillet ? Avec ce délai, c’est impossible de relayer et analyser les craintes des citoyens et d’étudier en profondeur les aspects de ce document, qui va définir le futur visage de notre commune. Encore plus dans cette période d’examens et de début de vacances où certains passeront à côté. Sans parler du fond, la décision la plus sage serait de laisser du temps, c’est ce que le collège veut demander. Le gouvernement n’est pas à un ou deux mois près pour un dossier si important. Nous comptons sur le bon sens des ministres pour repousser l’échéance à septembre."

Si les C +, via Ludovic Moinet, ont approuvé entièrement cette position, précisant que c’est "inadmissible de répondre avant d’avoir l’avis complet de la population", Jessica Mayon (min., MR) a souligné que "c’est quelque chose d’important, pour éviter l’étalement urbain. Tenir compte de la population est essentiel, mais l’on peut aussi se baser sur l’avis rendu par Idélux et d’autres Communes. Car il faut clairement prendre position dans les délais légaux. J’espère que si les délais ne sont pas repoussés, un conseil communal sera convoqué avant le 28 juillet pour rendre un avis complet."

Ce qui ne semble guère dans l’optique du collège. "C’est trop spécifique à chaque territoire que pour uniquement se fier à Idélux et autres Communes pour constituer un avis. D’autant qu’en remettre un dans les délais pourrait être une faiblesse en cas de recours, a rétorqué le mayeur. Nos juristes analysent cela, nous nous réservons la possibilité de protester autrement. Je n’en dirai pas plus." Ludovic Moinet proposant alors de constituer un groupe de travail, précisant que le sujet "mérite plus que trois minutes de débat au conseil". Benoît Lutgen de terminer le débat: "Oui, il faudra créer, au minimum, une commission, avec la présence d’experts".

Jessica Mayon s’est abstenue alors que les C + ont rejoint la majorité dans le vote en faveur d’une demande de report.