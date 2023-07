Le club de tir de Bastogne fermé à cause de projectiles qui ont touché une entreprise voisine!

La cause de cette décision radicale ? Des projectiles qui ont, par deux fois, touché la façade d’une entreprise voisine dans le zoning 1, la S.A. Lambert Frères. Des projectiles qui, selon l‘enquête initiale de la police, proviennent du club de tir ou à proximité. "Lorsqu’un premier projectile a été entendu par les ouvriers, j’en ai été averti et j’ai appelé le gouverneur qui a regardé ce qu’il pouvait faire au niveau de l’agrément, nous a indiqué le bourgmestre Benoît Lutgen. Puis il y a eu une deuxième fois. Heureusement, aucune n’a fait de victime. J’ai alors décidé, le jour même, de clore l’établissement. Le doute n’était plus permis, i l fallait fermer pour des raisons de sécurité et éviter que le pire arrive."

Souci de sécurité ou acte malveillant ?

D’où viennent exactement ces tirs ? C’est là tout le nœud du problème que l’enquête des policiers n’a pas encore permis de dénouer. "Il faut déterminer si les tirs sont venus de l’intérieur du stand du club, qui est dans la lignée de l’entreprise, ou de l’extérieur, juste à côté, par une personne malveillante ou autre, a précisé Benoît Lutgen lors de la séance du conseil communal de Bastogne jeudi soir, où l’ordonnance a été confirmée par les élus. Une nouvelle enquête est en cours, n ous avons diligenté des experts en balistique pour tout vérifier." Autrement dit, est-ce l’installation qui fait défaut, laissant passer des projectiles ? Ou une personne extérieure, qui pourrait chercher à nuire au club ? L’espacement dans le temps de ces projectiles inappropriés pose en tout cas question. Le club a, lui, déjà connu un certain tumulte ces dernières semaines, avec des personnes qui ont été écartées. Et à l’heure actuelle, il n’existe que des hypothèses. La certitude, c’est que le club bastognard a déjà réalisé d’importants aménagements en 2019, pour environ 30 000€, suite à une fermeture temporaire causée par des soucis de sécurité. Et que l’enquête devra éclaircir toutes ces zones d’ombre pour permettre la réouverture complète du club en toute sécurité. Et rassurer également les agents de l’entreprise Lambert.

Depuis quelques jours, une partie du stand a tout de même pu rouvrir, celle des tirs à air comprimé. "Ce sont des tirs qui vont à 10 ou 20 mètres ne présentant aucun risque. L’utilisation des armes à feu reste bien interdite", a commenté le bourgmestre.

"J’aurais préféré ne pas prendre cette décision"

Ce dernier est bien conscient que la décision de fermeture n’est pas bien reçue par tout le monde. "Cela crée de l’énervement, voire un peu plus, mais il faut comprendre que pour la sécurité, nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des doutes, a éclairé Benoît Lutgen, qui a lui-même pratiqué le tir sportif dans sa jeunesse. Que se passerait-il si une personne venait à être touchée ? Je remercie les membres du club de tir qui sont dans la compréhension. J’aurais préféré ne pas devoir prendre cette décision et j’espère rouvrir le plus vite possible."

Les Citoyens positifs (minorité) ont, eux, un autre point de vue sur cette fermeture. "Nous comprenons la décision, a d’abord tempéré Ludovic Moinet, chef de file du jour de la minorité en l’absence de Michel Staes. Mais nous trouvons que le rapport et la première enquête de police présentent des incohérences trop grandes et que les faits ne sont pas assez probants que pour obliger l’arrêt des activités du club de tir. Rien ne dit que c’est ce dernier la cause, d’autant qu’il y a des milliers de balles tirées depuis le stand sans que cela ne pose problème. Tant mieux si une nouvelle enquête est en cours" Mais lorsque le bourgmestre demande à Ludovic Moinet ce qu’il aurait fait à sa place, la réponse de ce dernier détonne: "Moi bourgmestre, je n’aurais pas attendu, j’aurais fermé le stand plus tôt puisque les premiers faits datent de fin mai". Quoi qu’il en soit, les C + se sont donc abstenus sur cette ordonnance, qui a été confirmée par les votes de la majorité et de Jessica Mayon.

Et tous espèrent, encore plus les passionnés, que le stand entier du club pourra bien vite résonner à nouveau et en toute sérénité.