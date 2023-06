Avec "Un pied devant l’autre", Alain Martin livre un 3e roman noir sur fond de travail détaché

Dans ce roman, les victimes ne sont pas toujours celles que l’on croit

Alex travaille, consciencieux, pour une entreprise de construction. La vie suit son cours plutôt tranquille. Survient alors un événement tragique qui vient bouleverser son quotidien bien rangé. Il se retrouve confronté à des choix qu’il ne pensait jamais devoir opérer. Le type de choix qui ne reste pas toujours sans conséquences…

Un accident mortel du travail survient au cœur de son entreprise. Un ouvrier polonais qui travaillait de manière détachée est retrouvé mort et Alex se retrouve complice bien malgré lui.

Un roman dans lequel les victimes ne sont pas toujours celles que l’on croit.

Avec ce roman, Alain Martin dénonce le travail détaché: "Une forme d’esclavage des temps moderne, plus que jamais d’actualité. On peut notamment penser au monde du transport routier, où certaines entreprises peu scrupuleuses font faire par d’autres, moins bien rémunérés, le travail dont plus personne ne veut s’emparer."

Alain Martin poursuit: "Souvent, le processus d’écriture s’enclenche par un fait divers. Sans m’inspirer pour autant, le point de départ de ce troisième roman est l’affaire Steinier, un journaliste tué dans le monde des négriers de la construction. Des faits qui s’étaient déroulés en Belgique, dans la région du Centre, fin des années 1980 et qui m’ont marqué."

Si ce roman est noir, il n’est toutefois pas dénué de quelques touches d’humour, avec notamment quelques figures de style empruntées à l’univers de San Antonio, série que l’auteur a beaucoup lue. Mais aussi un personnage truculent, celui de la commissaire liégeoise, en fin de carrière et un rien blasée, Christiane Koch qui, avec ses méthodes pour le moins particulières, est chargée de mener l’enquête.

Alain Martin est d’ores et déjà plongé dans son quatrième roman. "Toujours noir et toujours en Ardenne !"

Alain Martin viendra à la rencontre des lecteurs le samedi 9 septembre prochain à la librairie Croisy de Bastogne.