Un hôtel 4 étoiles de 83 chambres va voir le jour à Bastogne

Le premier volet du projet présenté consiste en un hôtel quatre étoiles de 83 chambres. Cet établissement aurait pour vocation d’attirer les touristes, mais également une clientèle d’affaires.

Le second volet serait la création d’une résidence d’une trentaine d’appartements qui sortirait de terre à la route d’Assenois.

Dans un communiqué, les promoteurs indiquent que ce projet "a été pensé pour s’implanter harmonieusement dans son environnement en évitant de lui porter préjudice. À titre d’illustration, l’hôtel se prive volontairement d’un restaurant afin d’éviter d’entrer en concurrence directe avec les établissements Horeca existants. Qui plus est, la proximité directe (200 mètres) de cet ensemble au centre-ville, permettra tant aux touristes qu’aux résidents de profiter aisément des services de proximité et commerces locaux."

Face à cette présentation, différents avis ont été émis par les riverains notamment au niveau de l’ensoleillement, de la verdure, des parkings .

Benoît Lutgen: "On se réjouit d’un tel investissement"

"Nous avions demandé cette réunion qui est organisée en amont de l’enquête publique et n’est pas obligatoire, précise le bourgmestre Benoît Lutgen. Différents éléments doivent être revus avec des rencontres directes avec certains riverains. Nous avions déjà eu des demandes préalables. On se réjouit d’un tel investissement qui démontre encore l’attractivité de notre ville, mais il faut ajuster ce projet. Des hôteliers présents lors de la réunion n’ont d’ailleurs pas vu ce projet avec un mauvais œil. Nous comptons encore demander d’autres éléments comme une liaison entre la route de Neufchâteau et d’Assenois pour les piétons, des aménagements sécurité à la route d’Assenois à la charge du promoteur, des caméras pour sécuriser les lieux."

Un dossier qui n’en est donc qu’à ses débuts et qui devrait sans doute encore revenir vers les citoyens pour les différentes étapes de son évolution.