Véronique Geubel reprend la présidence de l’association des commerçants de Bastogne

Pas facile donc de reprendre une telle casquette, glisse-t-elle. "Il y a une petite pression car notre ancien président s’est énormément investi pour le développement du commerce à Bastogne, il a fait du très beau boulot, et dorénavant je dois être à la hauteur, mais j’accepte le défi et je vais essayer de relever le challenge", avance-t-elle.

Le commerce à Bastogne "bouge tout le temps"

Pour rappel, l’ACAIB a pour objectif de centraliser les énergies des différents acteurs économiques de Bastogne, afin de créer des événements qui encouragent et favorisent le développement des commerces.

"Le commerce à Bastogne bouge tout le temps, il y a très peu de cellules vides, même si des personnes disent le contraire. constate développe Véronique Geubel. C’est en réalité parce qu’elles ne savent pas qu’il y a des projets derrière. I l y aura toujours des personnes négatives qui se plaignent de tout, mais ce n’est pas elles qui font avancer les choses, moi je veux collaborer avec des gens positifs et qui ont des idées. Mon commerce est situé en plein centre-ville, et si les citoyens veulent venir me trouver je suis disponible." La situation commerciale à Bastogne est excellente, selon la nouvelle présidente.

"Un commerçant qui veut s’installer à Bastogne aura du mal à trouver un local, il s’agit de l’une des villes Wallonne avec le plus petit nombre de cellules vides", poursuit-elle, avant de conclure avec une liste non-exhaustive des prochaines initiatives mises en place par l’ASBL afin de dynamiser encore davantage le commerce bastognard.

Et d’annoncer: "Il va y avoir une soirée nocturne le 8 juillet, la braderie des commerçants le 29 et 30 juillet, et pour les fêtes, nous ferons des ouvertures tardives jusque 20h pour que les gens puissent étaler leurs courses de fin d’année".