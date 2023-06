Alain Gaussin quitte la présidence de l'ACAIB, confiant pour le futur du commerce à Bastogne: "L’avenir, c’est le commerce de niche"

Je termine mon deuxième mandat et je pense qu’il est temps de laisser la place à de nouvelles forces vives. À un moment donné, il faut passer le flambeau. Il faut d’autres personnes avec d’autres idées, mais dans la continuité. Et puis je dois avouer que j’ai d’autres fonctions à présent avec mon rôle au sein de l’UCM et d’administrateur de société qui m’écartent de la ville de Bastogne. Mais je ne pars pas comme un voleur. Je serai toujours là pour soutenir.

L’ACAIB est-elle une vieille dame essoufflée ou a-t-elle encore des ressources ?

Avant le Covid, cela bougeait vraiment pas mal avec énormément d’ouvertures sur Bastogne. Et cela bougeait aussi dans les commerces. Les chiffres étaient quasiment similaires à ceux qui étaient les siens avant l’ouverture de Pommerloch. Après ça, cela va tant bien que mal. Les commerçants ont la tête dans le guidon. De par cette attitude, il y a beaucoup moins de place pour s’investir dans d’autres projets. Avec la hausse des coûts, les commerçants sont déjà contents de s’en sortir. Et puis il y a aussi une nouvelle génération de commerçants qui privilégient la vie de famille. Difficile d’ouvrir le dimanche et de s’investir dans l’association dans ce cadre. Cela devient compliqué.

Voilà une situation peu plaisante.

Une nouvelle équipe va apporter une nouvelle dynamique. Et il faut surtout des gens présents à Bastogne. C’était un de mes points faibles. Mes prédécesseurs pouvaient répondre sur-le-champ aux réponses des membres. Et tenir un commerce dans le centre-ville, ce sera aussi un avantage pour les contacts avec la Commune et l’ADL.

Quelle a été votre touche personnelle au sein de l’ADL ?

C’est bien difficile à dire. On a surtout travaillé dans la continuité. Peut-être un dialogue plus facile avec la Commune. C’est une chose que peu aiment avoir. Déjà maintenir le cap était un beau challenge, car il ne reste plus beaucoup d’associations de commerçants dans la province.

Le dossier sur les terrasses a également mis un peu le feu au conseil. Quel est votre regard face à cela ?

Il y a eu un amalgame entre plusieurs dossiers, celui sur les terrasses permanentes et puis sur les extensions de terrasse. Mais le dialogue avec la Commune est bien là. Mais je dois avouer qu’il y a un manque de temps pour prendre à bras-le-corps tous les dossiers. Pour ce faire, il faut être plusieurs et ce n’est pas évident. À l’ACAIB, des jeunes vont dynamiser l’association. Il faut aussi réfléchir à la gestion même de l’ACAIB. Quatre ans, est-ce trop pour une présidence ? Il faut y réfléchir. Il ne faut pas que l’enthousiasme tombe.

Avez-vous confiance pour la suite du commerce à Bastogne ?

Oui, il y a plusieurs bons signaux. On attire de plus en plus de magasins de niche. Cela doit être la tendance que les commerces bastognards doivent suivre. Il faut être différent des centres commerciaux. J’ai confiance: Bastogne a encore un avenir commercial.