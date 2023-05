Raymond Mertes, de Bastogne, a fêté ses 100 ans: "J’espère que ma femme en fera de même"

Né en 1923 à Eupen, originaire de Warnach (Martelange), Raymond Mertes a terminé sa carrière au ministère des finances à Bastogne dans les années 80. Ayant vécu la guerre de plein fouet en tant que jeune adolescent, il revient avec l’aide de sa compagne Gilberte et de son fils Patrick, sur quelques passages et anecdotes marquants de sa vie.

Quand il gardait les vaches, gamin

"L’une des plus belles périodes de ma vie, c’est quand j’allais en vacances chez ma grand-mère à Warnach, je roulais à vélo avec les gamins du lieu et j’allais garder les vaches, c’était dans les années 30, se souvient-il, avant de poursuivre, Durant la retraite j’étais assez heureux ensuite. Avec Gilberte, on a pas mal visité les promenades forestières dans la région d’Étalle, là où mon père vivait. On retournait deux à trois jours par semaine dans la maison du père."

"Et puis on a beaucoup voyagé en Europe avec Gilberte, essentiellement en bus et en train", précise-t-il encore, avant que son fils n’ajoute que leur plus long déplacement a eu lieu il y a une quinzaine d’années, à New York.

Une bonne hygiène de vie, du chocolat… et du porto !

Et pour expliquer sa longévité, M. Mertes n’hésite pas une seule seconde, "il faut avoir une femme qui vous fait des petites affaires (NDLR: des bons petits plats), du chocolat et des caramels", lance-t-il, propos d’emblée commentés par sa compagne, avec le sourire: "oh oui, ça, c’est ton péché mignon". Mais il n’y a pas que ça, comme l’avance leur fils : "Ils ont cultivé un jardin, et la nourriture saine, ça a évidemment aidé, sans compter qu’ils ont fait du sport toute leur vie, ce qui a été très important selon notre médecin".

Une bonne hygiène de vie donc, même si de temps en temps, un petit verre de Porto n’est pas de refus, comme l’explique Raymond.

Aujourd’hui, la vie de Raymond et Gilberte suit tranquillement son cours dans leur maison des années 60, à Bastogne, même si depuis la période Covid, le couple est de plus en plus aidé.

"La période du coronavirus les a vraiment marqués", confie leur fils Patrick. D’ailleurs, quand on demande à Raymond ce qu’il conseillerait pour les plus jeunes, sa réponse est sans appel. "Il faut essayer qu’il n’y ait plus d’épidémie, ce serait gravissime", s’exclame-t-il, bien heureux que cette mauvaise passe soit derrière lui.

Aujourd’hui, le centenaire espère que sa femme Gilberte pourra également fêter son 100e anniversaire en août prochain, ce qui ferait d’eux le seul couple de centenaires de Bastogne, voire même de la Wallonie entière. Et le 28 septembre, ils célébreront leurs noces de silice, soit… 77 ans de mariage !