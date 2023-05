Bastogne : L’énergie s’invitera au Salon Nature Admise le dimanche 4 juin

"Il faut poursuivre cette sensibilisation, explique encore Jean Klein, responsable de Bastogne Nature Admise (anciennement PCDN). On voit tous les jours l’impact des changements climatiques. Tout le monde peut réagir, avec des petits gestes. On veut donc donner des exemples, des idées, mais aussi des rencontres pour réaliser des échanges."

Aussi l’énergie et le tourisme durable

Pour cette sixième édition, les organisateurs ouvrent ce rendez-vous à deux autres thématiques en lien avec la nature: l’énergie et le tourisme durable . "Nous voulons aussi sensibiliser à l’importance de se lancer dans les économies d’énergie, poursuit l’échevin en charge du Salon, Jean-Pol Besseling. C’est notamment le cas avec l’isolation des bâtiments. C’est un objectif très important car les énergies vont d’office coûter plus cher. Il faut atteindre le plus rapidement possible un projet décarboné."

Un focus sera donc aussi apporté au tourisme nature. "Dans notre région, il n’y a pas de tourisme de masse, analyse encore le mayeur Lutgen. Nous sommes par ailleurs de plus en plus dans du tourisme de proximité avec des personnes qui veulent redécouvrir leur région. Nous avons déjà réalisé différentes démarches comme les promenades. Et il y a encore d’autres projets de balades car nous avons un patrimoine vert exceptionnel et on ne s’en rend pas toujours compte."

Plus de vingt exposants présents

Plus d’une vingtaine d’exposants seront ainsi présents de 10h à 18h dans le Parc Élisabeth. Quatre conférences sont aussi au programme: La rénovation énergétique: quelles aides disponibles en Wallonie (13 h, guichet énergie Wallonie), L’écoconstruction et l’isolation thermique (13 h 45, Ecobati), Le jardinage écologique (14 h 15, ASBL Adalia) et Initiation à l’utilisation des points-nœuds (16 h 45).

Un marché de terroir permettra de déguster le savoir-faire local. Et, à midi, un repas sera proposé avec Alimen’T et sera réalisé grâce à des produits issus des producteurs locaux, des pertes, des surplus et des invendus. Les bénéfices seront destinés à offrir des préparations et des repas aux personnes démunies.