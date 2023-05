Balades à vélos adaptés pour personnes fragilisées à Bastogne

Création d’une ASBL

Le groupe d’une vingtaine de bénévoles a tenté une expérience avant d’éventuellement créer un club. Ils ont pris contact avec l’association Cheveux au vent d’Arlon qui leur a prêté gracieusement ses vélos. "Nous devions encore trouver un emplacement pour ranger les vélos, poursuit Mme Parisse, et aussi un moyen de les amener d’Arlon à Bastogne. Nous avons reçu une aide précieuse du CEFA, du Centre sportif et des ouvriers de la ville de Bastogne. Nous avons proposé nos balades sur des vélos adaptés aux résidents de la maison de repos du CPAS et des centres Églantine et Andage."

Le lundi 15 mai, les bénévoles pilotes ou copilotes étaient à pied d’œuvre pour les premiers coups de pédales. Les bénéficiaires, plutôt réticents au départ, ont pris confiance, à tel point que la file des intéressés s’est allongée au fur et à mesure de l’après-midi. "Nous étions fatigués, avoue Michelle Parisse. Vu la demande, nous aurions pu prolonger l’expérience de plusieurs heures, mais on n’en pouvait plus. Le principal, c’est que nous avons pris beaucoup de plaisir à ces rencontres avec des personnes fragilisées. Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir."

Il faut des sous pour acheter les vélos

Après cette expérience plus que concluante, l’objectif est maintenant de structurer une ASBL pour proposer des sorties régulières. Ce sera pour 2024, car il faut maintenant trouver des finances pour acheter les vélos, trouver un local permanent de les garer et agrandir le noyau de bénévoles pour alléger le programme de ceux qui sont prêts à s’investir. Dons, sponsors, coups de main sont les bienvenus. "Nous sentons un bel engouement autour du projet, conclut l’enthousiaste moteur du concept. Nous avons même voulu jouer la carte de l’inclusivité en invitant des réfugiés du centre Fedasil de Senonchamps à nous rejoindre. Hugo, un Brésilien de 18 ans, a fait un boulot formidable."

Le collectif qui, pour le moment, garde le nom de Vélos-adaptés de Bastogne mais cherche à trouver un nom plus porteur. Les personnes intéressées peuvent contacter Michelle Parisse (0496 05 27 07) ou Bernard Rausch (0494 27 96 18)