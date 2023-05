Bastogne : Charles Coibion s’est mesuré à 20 adversaires aux échecs

Une grande concentration

Debout au milieu des vins échiquiers, Charles Coibion, lui, n’a que quelques secondes pour réfléchir et répondre au coup joué par son adversaire. Tout se déroule dans un silence de cathédrale qu’exige une concentration extrême. "Tout a débuté avec mon gamin de 13 ans, se souvient la secrétaire. Jérémy et son copain Maxime jouaient régulièrement aux échecs et ont souhaité se perfectionner en s’inscrivant dans un club. Nous nous sommes renseignés: il n’y a malheureusement que deux clubs dans la province de Luxembourg, à Marche, peu concerné par les jeunes, et à Étalle. Je me voyais mal faire de tels dépla cements réguliers pour leurs entraînements. C’est de ce souhait de deux gosses qu’a germé l’idée de lancer un club dans le Centre-Ardenne."

Ce jeu millénaire (il aurait débarqué en Europe peu avant l’an 1 000), a été importé par les Arabes dans le sud de l’Italie et de l’Espagne. On trouve cependant des traces plus anciennes du jeu en Perse, voire en Inde où il aurait été imaginé. Le roi des jeux de sociétés est considéré comme un sport dans différents pays et est aujourd’hui pratiqué par des millions de gens sous de multiples formes: en famille, entre amis, dans des lieux publics, en club, en tournoi, par correspondance, sur des échiquiers géants, contre des machines spécialisées, entre ordinateurs, entre programmes, sur Internet, aux niveaux amateur et professionnel.

Infos : Marche (president@latourellemarchoise.be), Étalle (courrier.gerard@gmail.com) et Bastogne (Jeannine Geenens geenensjeannine@gmail.com)