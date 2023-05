Bastogne: le théâtre de la lune présente "le théâtre"

Différents styles de jeu

Les acteurs vont donc s'en donner à cœur joie pour visiter les différents éléments qui font le théâtre: les coulisses, les drames personnels, les répétitions foireuses, la création des personnages, le choix de la pièce, les confidences, les trous de mémoire mais aussi les délires. De quoi se promener aussi dans différents styles de jeu, non sans oublier la parodie et l'autodérision. Tous ces événements s'articulent au départ d'une trame bien précise. "Tout commence par les photos d'un reportage urbex consacré à une salle à l'italienne, dans un château abandonné du XIXe siècle, explique encore Dominique Lambert. Des boiseries, des couleurs rouges et or, une petite scène. De quoi lancer l'inspiration. Les spectateurs vont dès lors assister à un processus de créatif dans lequel beaucoup d'amoureux du théâtre se retrouveront. La lecture du journal de bord d'un metteur en scène plonge au cœur du travail de création et assure le fil rouge."

Une patte singulière

Depuis une trentaine d'années, le Théâtre de la Lune présente des spectacles de théâtre où le dialogue n'est toujours le plus important, mais plutôt tout ce que le corps peut communiquer. Une patte tout à fait singulière dans le paysage théâtral de la région avec qui on pourra à nouveau se délecter de ces grains de folie. "Vive le théâtre" du Théâtre de la Lune sera présenté au centre culturel de Bastogne (rue du Sablon 195) les 5,6, 12 et 13 mai à 20 heures. PAF: 12 euros (ados et enfants 8 euros).