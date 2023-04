Réfection de plusieurs routes sur la commune de Bastogne: "Aucune réponse du ministre Henry, un irrespect absolu" selon le bourgmestre Lutgen

Le collège connaît le problème (voir notre édition du 28 avril). Le bourgmestre Benoît Lutgen a rappelé les nombreux courriers envoyés au ministre régional et à son administration. "Et nous n’avons même pas eu un accusé de réception de la part du ministre s’attriste le mayeur. C’est une honte." Et de rappeler que les budgets ont été rabotés pour l’entretien ordinaire. "En province de Luxembourg, c’est 2,3 millions par an alors qu’il en faudrait déjà plus pour refaire uniquement la route entre Noville et Bourcy. C’est un irrespect absolu envers les travailleurs frontaliers. Et plus on attend, plus cela coûte cher. Humainement, j’ai beaucoup de respect pour la personne du ministre, mais là il y a un irrespect absolu."

"On court à la catastrophe"

Ludovic Moinet revient aussi sur les volets d’aménagement de cette route qu’il juge nécessaire comme l’établissement de trottoirs continus lorsqu’une route de ce type traverse un village, mais aussi la dangerosité d’un arrêt de bus quasiment sur la route. "On se retrouve nez à nez avec des poussettes: on court à la catastrophe."

Le mayeur reprend: "Il a déjà été décidé d’interdire la construction d’immeubles à appartements dans les villages. Je pense que nos voisins de Vaux-sur-Sûre ne sont pas sur la bonne voie avec un tel projet à Sibret. Il faut aussi indiquer que les trottoirs ne sont pas une sécurisation absolue s’ils ne sont pas associés à une réduction de la vitesse. Ici, c’est dingue de penser se promener sur cette route en poussette".

Une lettre signée par tout le conseil

Jessica Mayon suit également cette démarche: "On pourrait déjà faire un courrier, puis un cadastre sur l’état des routes, la dangerosité en faisant participer les citoyens et en écoutant leurs propositions".

Une idée retenue par le bourgmestre qui annonce une lettre commune pour tout le conseil à signer lors de la prochaine séance. Avec l’espoir de faire bouger les choses sans quoi le mayeur a déjà annoncé chercher d’autres voies pour faire évoluer le dossier.