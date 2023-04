Le bourgmestre de Bastogne en colère: "On se moque des travailleurs, de la sécurité"

"Elles sont vraiment dans un état lamentable, explique le bourgmestre Benoît Lutgen. On a beau écrire, téléphoner à la Région, mais il n’y a pas de réaction. Il faut dire que les budgets classiques ont été revus à la baisse cette année. On est passé de 50 millions à 15 millions et, dans la province, de 10,5 millions à 2,3 millions. Sur quatre ans, cela fait donc quelque 30 millions en moins pour les routes secondaires. Et plus on attend pour intervenir sur une voirie, plus les coûts sont élevés."

Il n’y a pas d’alternative

Les autorités communales espèrent vraiment une réaction. "C’est vraiment se moquer des citoyens, des travailleurs et de la sécurité de rester sans réagir", poursuit l’échevin Bertrand Moinet.

Les édiles ne comptent pas en rester là. "On étudie toutes les possibilités, j’ai bien dit toutes les possibilités parce qu’il faut que cela bouge, explique encore le bourgmestre Lutgen. Il est bien d’investir dans la mobilité douce et nous avons aussi des projets dans ce sens, mais il ne faut pas oublier les autres projets. À Bourcy, il y avait un montant établi en 2018 et cette somme avait été retirée en 2019. C’est vraiment un choix du quotidien. Il n’y a pas moyen de trouver des alternatives à ces routes. Et qu’on n’essaie même pas de prendre un vélo pour se déplacer sur cette route. Sans parler des conséquences au niveau environnemental et énergétique. Nous faisons donc un appel ultime au ministre Henry pour que cela bouge."

Pour faire bouger les choses, une pétition a également été lancée le 21 mars dernier sur le site du Parlement wallon. Elle se clôturera le 30 juin.

En attendant, les automobilistes devront faire preuve de patience en attendant une réaction positive de la Région.