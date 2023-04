Bastogne: un égout s’est effondré au carrefour de la place Mc Auliffe

"C’est un égout qui s’est effondré, explique le bourgmestre Benoît Lutgen. Nous avions procédé à une endoscopie avant de réaliser les travaux sur la route de Marche jusqu’à la place Mc Auliffe et il n’y avait aucun problème. Ici, on a quand même remarqué que des riverains jettent n’importe quoi dans les canalisations et cela les a donc bouchés. Il a donc fallu demander une intervention en urgence de la SWDE. On n’a vraiment pas eu le choix car on aurait bien sûr préféré attendre les congés scolaires pour réaliser de tels travaux."