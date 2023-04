Celle entre Oppagne et Freylange n’a pas été à son terme alors que Freylange avait débuté la partie à huit.

En haut de tableau, Longlier réalise une bonne opération en s’imposant aisément 0-3 face à Houffaloise. Les Longolards reviennent à trois unités du leader sartois. Notons que les Longolards signent une huitième clean-sheet.

Dans la lutte pour le maintien, La Roche reste invaincu avec un partage face au FC Arlon qui pensait pourtant empocher les trois points avec un penalty de Moutschen à la 89e. C’était sans compter sur Renaud Van Geen qui égalisait dans les arrêts de jeu pour arracher un point.

Enfin, Vaux-Noville et Messancy se disputaient un ticket pour les quarts de finale de la coupe. Messancy s’est qualifié 0-2 avec des buts de Camara et d’Hoarau. Vaux avait le gros dos pendant 35 minutes avant de craquer. Les hommes de Jacquemin ont ensuite évoluer plus offensivement, laissant des espaces aux Messancéens qui en ont profité pour doubler le score.