Le Festival du rire de Bastogne: "2023 était l’édition la plus aboutie, les regards sont tournés vers le 10e anniversaire"

C’est vraiment une réussite. Tout s’est parfaitement déroulé de A à Z. On retrouvait enfin un festival normal, un festival complet, un festival avec le bar, les réceptions VIP, les présentateurs, les jeunes artistes à découvrir en première partie. J’ai le sentiment d’avoir vécu l’édition la plus réussie, la plus aboutie. Tout était nickel du début à la fin alors que, d’habitude, il y a toujours bien un petit couac. Je ne dis pas que nous n’avons jamais stressé mais, au final, nous avons réussi à ce que tout se passe vraiment bien. L’an prochain, nous fêterons les dix ans du festival puisque la première édition s’était déroulée en 2014. Nous travaillons déjà activement sur cette édition 2024 et nous avons bien l’intention de mettre les petits plats dans les grands.

Sentiez-vous que le public attendait cela ?

On l’avait déjà senti lors de l’ouverture de la billetterie. Les abonnements pour toutes les soirées avaient cartonné. Nous avons eu un nombre très important de spectateurs qui ont assisté aux six soirées, ce que nous avons trouvé assez incroyable. Il y a plusieurs semaines que tout était complet et nous avons reçu un nombre très important de messages de personnes qui cherchaient des places. Il faut dire que nous avions proposé une version allégée du festival avec "seulement" six soirées. Les autres années, nous étions plutôt à huit ou neuf spectacles. Six soirées, c’est vraiment un beau programme pour l’équipe des bénévoles. La fatigue n’était pas la même que les années précédentes.

Des noms comme Anthony Kavanagh, Fabrice Eboué, Laura Laune, c’est du lourd. Le festival ne semble plus avoir de limites…

Ce qui est certain, c’est que nous entretenons d’excellentes relations avec les principales productions françaises. Cela nous permet dès lors d’avoir de bons interlocuteurs pour faire venir de belles têtes d’affiches à Bastogne. Nous allons encore annoncer de beaux noms pour 2024.

Encore de belles collaborations avec les bénévoles, les associations ?

Au niveau des bénévoles, nous avons une équipe stable et surtout bien rodée. On sent vraiment que, cette année, chaque maillon de la chaîne connaît son job, sait comment bien le faire et aime bien le faire. Au niveau des associations partenaires qui nous aident essentiellement au bar, c’est pareil. La plupart sont des habituées. Certaines comme les clubs de foot de Chaumont et Vaux-Noville sont avec nous depuis le début.

Un grand moment à pointer ?

La soirée de Manon Lepomme a vraiment été top. Manon, une grande habituée de notre festival, était dans une sacrée forme et a proposé une version de son spectacle qui a vraiment fait mouche. Dans la salle, il y avait pas mal de Français que nous avions invité dans le cadre de notre "week-end des amis". Elle n’a pas manqué de les taquiner durant près de deux heures. Nous avons eu beaucoup de retours de nos spectateurs et ce spectacle les a marqués.

Quelle perspective pour la suite ?

Le tremplin pour les jeunes, nous avons bien l’intention de le réintégrer au cœur du festival. Nous nous sommes déjà remis en route pour aller découvrir un maximum de nouveaux humoristes sur les différentes scènes belges. Nous sommes convaincus que nous allons encore faire de belles trouvailles.

Le festival du rire de Bastogne peut compter sur une trentaine de bénévoles. ©ÉdA

Le Festival du rire en quelques chiffres

4 000 spectateurs Toutes les soirées ont fait carton plein. C’est donc quelque 4 000 spectateurs qui ont pu muscler leurs zygomatiques.

20 artistes S’il y avait six dates et donc six soirées, avec les têtes d’affiche, ce sont finalement 20 artistes qui étaient présents sur la scène de l’Espace 23.

30 bénévoles Pour l’organisation du festival, le président David Martin peut compter sur une équipe d’une trentaine de bénévoles auxquels il faut associer la centaine de personnes qui viennent renforcer les troupes avec les associations qui gèrent le bar.

10 ans Le Festival du rire a dû faire le gros dos et gérer des moments stressants au moment de la pandémie. C’est donc avec soulagement qu’il a pu présenter cette édition "classique". Rendez-vous l’an prochain pour les 10 ans qui se déroulera du 23 mars au 3 avril.