Les portes de l'Orangerie sont grandes ouvertes à Bastogne

Depuis de nombreuses années, l’Orangerie multiplie également les partenariats avec le centre culturel local, avec l’AMO, avec les quartiers, mais aussi la maison des jeunes. Un stage va d’ailleurs être organisé avec celle-ci. "Les jeunes vont profiter de la rencontre avec l’artiste Yoann van Parys pour créer une exposition grâce à des pochoirs, précise encore Gauthier Pierson. Le thème abordé sera de tenter de mettre en dialogue les multiples visages et imaginaires de la ville de Bastogne ainsi que l’exploitation, parfois à outrance, de l’enseigne publicitaire et la signalétique des commerces qui façonnent l’espace visuel de la ville." L’exposition investira l’Orangerie du 6 mai au 11 juin.

"Ah l’amour", l’ouverture de la saison

L’Orangerie a débuté son année avec la traditionnelle exposition ayant pour thème "Ah l’amour". Un amour très peu glamour car les œuvres de Nastasja Caneve, Fabesko et Natalie Malisse ont permis de visiter, sous le commissariat de Dortothée Van Biesen, le lien, parfois difficile, entre parents et enfants à travers une sensibilité et une esthétique singulière. Un regard bien loin des petits câlins et des échanges tendres. Un coin lecture avait d’ailleurs été mis en place pour permettre le dialogue.

Un programme éclectique

Après l’exposition de Yoann van Parys et de ses stagiaires, l’Orangerie fera la part belle aux artistes Feipel et Bechameil (du 24 juin au 27 août). Connus pour avoir réalisé notamment le mobilier urbain artistique au quartier de l’Indépendance inauguré en juillet 2021, ils s’inviteront dans les locaux du parc Élisabeth pour faire découvrir d’autres facettes de leur travail. Du 9 septembre au 15 octobre, place à l’artiste américain installé à Bruxelles Christopher Beauregard. Un regard sur notre société de consommation. Et l’année se terminera avec un travail poétique associant le peintre Jean-Marie Bytebier et le photographe local Jean-Pierre Ruelle. Un beau panel de talent à découvrir sans avoir peur de pousser les portes de l’Orangerie.