Le Lion’s Club de Bastogne présente ses activités en 2023 et nouveautés: "Travailler pour aider la société"

Cette année, ce sont 10 organismes qui se partagent ce coup de pouce financier de 20 000€. Et ce après avoir envoyé une demande, argumentant le besoin d’aide, et avoir été sélectionné par le comité. "Le but même du service club, c’est de travailler pour aider la société et les associations, indique Bernard Koeune, membre du Lion’s Club de Bastogne. Il faut dépoussiérer l’image des Lion’s Club où ce sont des riches qui mettent juste de leur poche. C’est une réalité au Japon, mais pas chez nous. C’est notre travail et nos efforts qui permettent de récolter des fonds. Et nos membres viennent de différents horizons, ce qui est enrichissant."

Des récoltes de fonds via, tout d’abord, plusieurs activités. "La prochaine, c’est le concert de la chorale de Rachamps Les Champs fleuris à l’Espace 23 le 22 avril", débute le président Christian Gaspard. En août, du 18 au 20, place au marché wallon de la bière, normalement sur la place McAuliffe. "Ce sera la 13e édition, mais la 3e sous le nouveau format, précise Jean-Philippe Balon, membre et ancien président du service-club bastognard. Quinze brasseurs viendront de toute la Wallonie et le soir, il y aura des concerts."

Le 17 septembre, nouvelle organisation, qui vivra sa 19e édition: les 20 km de Bastogne, "En plus du circuit de 20 km, il y en aura un de 8 km, détaille Christian Gaspard. Il passera, entre autres, au Bois Jacque et au Bois de la Paix. Nous espérons aussi attirer des traileurs puisqu’après renseignements, notre parcours peut être considéré comme un trail." Le Lion’s Club de Bastogne peut également compter, pour ses activités, sur des sponsors. Avec une nouveauté cette année. "Nous offrons désormais la possibilité de sponsoriser non plus sur un seul événement, mais annuellement, commente Jean-Philippe Balon. Le sponsoring donne la possibilité de profiter d’une visibilité conjointe. Il nous aide bien. Et nous en cherchons toujours de nouveau. "

Affiches pour la paix

Mais tout n’est pas question d’argent. Ainsi, les Bastognards ont relancé, après de nombreuses années d’interruption au niveau local, le concours des "Affiches pour la paix". "Cette année, cela s’est fait avec quinze élèves de la Croix-Blanche, ils ont dessiné ce qu’est la paix pour eux, note le président. Nous en choisirons six qui seront ensuite envoyés au siège du district où ils feront un nouveau choix au niveau wallon. Nous espérons avoir plus de classes et d’écoles participantes l’an prochain."

En dehors de tout cela, le Lion’s Club bastognard gère cinq bennes à vêtements, dans les communes de Bastogne et Houffalize. "Nous les relevons chaque semaine et nous envoyons les vêtements pour le centre de tri pour qu’ils soient redistribués", explique Jean-Claude Crémer, membre du service-club.

S’il agit avant tout localement, ce Lion’s Club aide aussi au niveau international avec le prix Émile Lays, ancien gouverneur des Lions en Afrique.

La Maison du 1002 Pattes, une association qui mérite d’être connue

Parmi les associations qui bénéficient d’une aide du Lion’s Club, la Maison du 1002 Pattes, située rue de Neufchâteau à Bastogne, rassemble une équipe de neuf spécialistes (pédopsychiatre, neuropsychologue, logopède, psychomotricienne, etc.) qui accueille et prend en charge des enfants et adolescents rencontrant des difficultés scolaires, relationnelles, émotionnelles, familiales et/ou présentant un handicap. "Heureusement que nous avons le Lion’s Club pour faire fonctionner notre ASBL, lance directement Paule Philippe, pédopsychiatre et responsable de l’association. Car nous essayons d’avoir un tarif raisonnable et abordable, pour que ce ne soit pas un frein pour les parents. La séance est à 9 €, mais même cela, tous ne savent pas le payer directement. L’aide financière permet de garder ce tarif bas, même si c’est peu évident pour nous." L’ASBL travaille, pour chaque enfant, en équipe, recroisant les avis pour dresser un bilan global et la mise en œuvre de solutions ou aides. Et elle a des idées de développement, comme la création d’ateliers en groupe, de psychomotricité ou de sport/running pour les jeunes. "Cela permettrait de nous diversifier tout en diminuant les coûts", note Paule Philippe, qui recherche également un coup de main pour redévelopper leur site internet. Ainsi que des professionnels pour étoffer son équipe.

Contact: 061 46 60 08 ou secrétariat@1002pattes.be.