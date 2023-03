"J’ai décidé de ne pas prolonger mon aventure au sein du club la saison prochaine. Ce choix est strictement extra-sportif et n’est pas lié à nos résultats récents. Je suis arrivé à la limite de ce que je peux supporter en termes de comportements déplacés à mon égard, de la part de personnes gravitant autour du club. Je ne peux pas continuer si mes valeurs et mes idées ne sont pas respectées au sein de celui-ci. Bien évidemment, le rôle d’un coach est d’essuyer des critiques sur son travail, mais dans cette situation, c’est l’homme qui est visé et non le coach. Je suis surpris et déçu du manque de respect affiché."

L’entraineur poursuit son explication.

"Je suis fier de mon projet sportif, de mon staff et de mes joueurs. Nous avons réalisé une série de 16 victoires d’affilée l’année passée pour aller chercher ce titre en P2A. Nous avons fait un bon premier tour dans cette P1 en mettant en avant des talents en devenir et des joueurs expérimentés de qualité. La plupart des clubs de P1 ont mis en exergue notre manière de faire. Je suis un compétiteur et nous nous devons d’accomplir notre objectif qui est le maintien du club à ce niveau.

"Cela fait plus de 25 ans que je suis affilié à Chaumont… C’est avec une certaine amertume que j’acterai ma désaffiliation en avril prochain."