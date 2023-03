Des commerçantes de Bastogne s’unissent lors d’un défilé coloré

Un défilé coloré

"The Colorful Fashion Show", c’est le nom de cet événement qui, sans surprise, devrait intéresser la gent féminine. Gérantes de boutique de prêt-à-porter et de lingerie, coiffeuse, esthéticienne ou encore fleuriste sont les organisatrices de ce défilé qui se veut accessible à toutes.

"Il s’agit d’un événement entièrement géré par des femmes, explique Camille Baudouin, esthéticienne à l’Etern’EL. De nos jours, il est très compliqué d’être femme indépendante. Nous sommes heureuses de nous soutenir en tant que commerçantes, locales qui plus est, à l’heure où les petits commerces sont mangés par les grandes surfaces. Il faut que le commerce local perdure à Bastogne. Mais nous souhaitons aussi mettre la femme à l’honneur sous un autre aspect. Dans la société actuelle, les mannequins ne reflètent pas vraiment la réalité, ce qui donne de plus en plus de complexes. Nous voulons aider les femmes à s’accepter comme elles sont. Toutes les femmes sont belles qu’elles soient petites, grandes, fines ou rondes, avec des courts ou des longs cheveux, avec ou sans lunettes."

Sur le podium, toutes les silhouettes seront d’ailleurs représentées, même en lingerie, "de sorte à ce que toutes les femmes puissent s’y identifier, reprend Camille Baudouin. Nous souhaitons montrer la femme dans tous ses états et sous toutes ses formes, nous trouvons ça important."

"Ravies de l’engouement"

Ce défilé demande une certaine organisation et c’est au sein de la boutique People, dans la Grand-Rue de Bastogne, que l’idée a émergé. "Tout est parti sur base d’un travail de fin d’études, reprend l’esthéticienne. Les filles qui tiennent le magasin ont pensé qu’il y avait du potentiel pour organiser un défilé. Elles ont contacté les autres commerçantes et, ensemble, nous avons organisé plusieurs réunions, où nous avons choisi le sujet du défilé. Nous voulions que ce soit un événement haut de gamme et attirer du beau monde. C’est pour cela qu’il est important de s’inscrire. Nous sommes ravies de l’engouement qu’il y a jusqu’à présent."

En effet, plus de 200 personnes sont déjà inscrites à l’événement. Au programme de la soirée, le défilé suivi d’une soirée animée par le Bastognard DJ Mouch. Si la soirée est dédiée aux femmes, les compagnons sont bien évidemment les bienvenus.

Inscriptions obligatoires

Le coût de l’inscription est de 15 € par personne. Les personnes présentes à l’événement seront accueillies avec une petite coupe de bulles ainsi qu’avec quelques surprises. L’ouverture des portes de la salle vitrée du séminaire se fera à 19 h. Le défilé, quant à lui, débutera à 20 h. Puisqu’il s’agit d’une soirée privée, les inscriptions sont obligatoires à l’adresse thecolorfulfashionshow@gmail.com où il faut envoyer le nombre de participants ainsi que le nom et prénom de chacun d’entre eux. Clôture des inscriptions ce jeudi 9 mars à 20 h. Le nombre de places est limité. Plus d’informations sur la page Facebook de la boutique People.

Les organisatrices sont la boutique de lingerie Mademoiselle Collard, la boutique de prêt-à-porter féminin People, l’institut de beauté l’Etern’EL, le salon de coiffure Isab’Elle&Lui ainsi que la fleuriste Un Peu’Beaucoup.