Fédérer et mutualiser la culture en un pôle à Bastogne

Après les travaux, un accueil commun permettra aux visiteurs de soit se rendre vers le pôle culture, soit vers le musée En Piconrue de la Grande Ardenne. "Il faut vraiment fédérer tous les acteurs culturels de Bastogne et de ses villages, les rassembler autour de projets, qu’ils soient accueillis dans ce bâtiment ou non, analyse le bourgmestre Benoît Lutgen. Il faut éviter le cloisonnement. Et, dans ces lieux, les visiteurs vont pouvoir retrouver différentes manifestations. La volonté est aussi de mutualiser les forces des différents acteurs culturels pour centraliser la communication, l’administratif avec l’objectif de libérer des personnes sur les projets. S’il est déjà acté que le centre culturel prendra position dans des locaux dans ce pôle, d’autres acteurs pourraient aussi venir nous rejoindre. On sait que ce ne sera pas le cas du Point culturel, comme la ministre en a décidé autrement."

Rassembler les acteurs culturels

Établir ce Pôle culturel à cet endroit n’est pas anodin. "Il sera lié au cœur historique de Bastogne avec la proximité de la Maison Mathelin et de l’église Saint-Pierre. poursuit le mayeur Lutgen La volonté est d’irriguer le maximum d’activités et donc de visiteurs,. L’esplanade peut également servir à accueillir des animations, comme c’est déjà le cas quelques fois par année. Il faut aussi se féliciter que cette manière de proposer un Pôle culturel est assez unique en Belgique. On retrouve plutôt cette manière de travailler en France ou en Grande-Bretagne. Les enjeux sont donc culturels, mais aussi sociaux, patrimoniaux, touristiques et aussi pour l’emploi. Chez nous, il y a des cloisonnements qui sont surtout dus aux décrets. Nous, on va rassembler tous les acteurs."

Après tous les travaux, le bâtiment accueillera donc la partie administrative, les zones de rangement, des espaces d’expositions, mais aussi pour les ateliers pour le centre culturel, mais également pour d’autres projets.

On y retrouvera aussi un espace scénique qui pourrait recevoir 60 à 70 personnes. Une galerie de liaison sera également érigée dans le jardin d’honneur et pourra également recevoir des expositions.

L’ensemble du projet est établi sur un budget de 8,7 millions d’euros dont la moitié est financée grâce à des Fonds FEDER et des aides de la Région wallonne. La fin des travaux est programmée pour la fin de l’été 2024.