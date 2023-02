Le Pat’Carnaval 2023, c’est 15 000 personnes dans le chapiteau chaque soir et une année record

L’occasion de revenir en chiffres sur ce qui est sans doute l’événement qui attire le plus de monde sous chapiteau dans la province.

15 000 Tous ceux qui ont été au chapiteau n’ont pu que le remarquer: il était très rempli malgré un énorme espace prévu. "Le chapiteau avait la même grandeur que les autres années avec 3500 m2, précise Dominique Lambert. La capacité est de 15 000 personnes et il était bondé, surtout le vendredi et le samedi soir. Il faut aussi ajouter 1 500 à 2000 personnes qui restent dehors, autour du chapiteau. Je pense que c’est notre plus grosse édition à ce niveau ! Nous ne savions pas à quoi nous attendre, en nous disant que soit on ferait moins, soit ce serait le bazar. Ça a été le bazar, dans le bon sens. (sourire)"

30 000 Année record au chapiteau, mais aussi pour le cortège dimanche ! "Nous estimons l’affluence à un bon 30 000 personnes. C’est la première fois qu’il y a autant de monde je pense. La foule était présente en masse même sur la route d’Arlon, c’est un signe qui ne trompe pas."

48 Soit le nombre de chars dans le cortège. "Le record est à 51, mais nous ne cherchions pas à le battre. Le nombre dépend aussi de la durée de clarté et donc de la date, qui peut varier d’un mois entre début février et début mars."Parmi ces groupes, une trentaine sont purement locaux, " et d’une belle qualité, nous n’avons eu que des échos positifs". Au total, 2530 défilants ont participé à ce cortège.

1 200 Soit le nombre de bénévoles qui ont été sur le pont durant ce week-end de fête. "C’est monstrueux et sans eux, nous ne pourrions rien faire, souligne Dominique Lambert . Certains viennent via des groupes, d’autres par eux-mêmes. Et ils proviennent parfois de loin, comme de Liège. C’est une belle ambiance."

0 En dehors de quelques récalcitrants qu’il a fallu prendre en charge, la police de la zone Centre-Ardenne a pu rester discrète. "Par rapport à la taille de l’événement, ils considèrent qu’il n’y a eu aucun problème, sourit le boss du Pat’Carnaval. Nous tenons à les remercier car nous travaillons à chaque fois main dans la main, avec une très bonne collaboration."

2,50 € Soit le prix d’une bière ou...d’un péket. Un prix critiqué par certains pour ce dernier. "Nous travaillons avec le système d’un jeton valant une boisson. Si nous devons commencer à faire des jetons différents, cela deviendrait difficile, note le Bastognard. Pour la bière, le prix du fût a augmenté de plus de 30% depuis notre dernière édition. Et nous, nous sommes passés de 2 € à 2,50 €, ce qui constitue une plus petite augmentation." Le prix de l’énergie a, lui aussi, été multiplié.