La grivèlerie, peu présente dans la province

Même si le code pénal prévoit des amendes jusqu’à 1500 € et des peines jusqu’à trois mois de prison pour ce genre de fait, rares sont les coupables qui sont finalement condamnés. Ce genre de délits concerne très souvent de petites additions ; le parquet est donc tenté de classer sans suite la plupart des affaires.

Mais il semblerait que le fait survenu à Bastogne le week-end dernier soit un acte isolé dans la Province de Luxembourg. C’est ce que semblent en tout cas rapporter plusieurs restaurateurs de notre province lorsqu’ils sont sondés sur la question. La plupart d’entre eux expliquent ne jamais avoir eu affaire à ce genre d’incivilité. Ou en tout cas, très peu. C’est notamment le cas au restaurant Giorgi de Bastogne. "Sur l’année 2022, je n’ai eu qu’un seul cas et l’addition était très médiocre explique le patron, Grégory Fraselle. La grivèlerie est un phénomène important dans certaines régions mais ce n’est pas le cas chez nous. Bien sûr, nous mettons tout en œuvre pour éviter cela. Nous sommes plus vigilants envers des clients qui ont trop bu ou qui rouspètent et nous avons toujours la présence d’un membre du personnel près de nos clients".

La Frégate à Neufchâteau, Le Florentin à Florenville ou encore le Maxim’s à Bastogne, tous rapportent ne jamais avoir eu affaire à la grivèlerie. "Avec l’expérience, on sait à qui on a affaire et la vigilance est renforcée en conséquence", lance le patron du Maxim’s.

La cigarette ou le coup du téléphone pour s’en aller

Même si les cas de grivèlerie semblent minimes dans nos régions, la Chine Impériale située du côté de Bertrix est victime de quelques cas sur l’année. "Cela reste minime mais nous avons tout de même entre cinq et dix faits par an, souligne le patron. Cela survient surtout pendant les vacances où les touristes sont plus présents".

Mais comment font ces personnes pour quitter l’établissement sans se faire prendre ? "Les astuces sont nombreuses, précise le patron. On fait semblant d’aller à la toilette puis le comparse fait mine de chercher son ami. D’autres profitent d’une pause cigarette pour prendre la poudre d’escampette. En quelques secondes, le moteur tourne et ils prennent la fuite. Il y a aussi les griveleurs qui téléphonent au restaurant, attendent que le personnel soit occupé à répondre pour s’en aller." Le restaurant a investi dans un système de vidéosurveillance pour tenter de contrer tout ça. "Mais porter plainte n’est pas toujours évident, ce sont de longues procédures qui ne mènent de toute façon pas à grand-chose. Au-delà du préjudice financier, ce genre de fait est surtout une agression morale pour les professionnels", estime le patron bertrigeois.