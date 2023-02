Bastogne: Élise et Abdel Kadersont la princesse et le prince du Pât'Carnaval 2023

Avec Michel Meyer aux manettes, l’ambiance est montée petit à petit pour accueillir au mieux le prince et la princesse Carnaval 2023. Portés par les anciens Gédiwis, Abel Kader et Elise ont alors fait leur apparition, traversant la foule. Ils ont reçu les clés de la ville par le bourgmestre benoît Lutgen. L’occasion de remercier le prince et la princesse sortants et de leur offrir des médailles de la ville, mais également des cadeaux de la Grand Gidiwi Steph Ire. Les lauréats du concours de dessins, qui avait pour thème les super-héros, ont aussi eu leur moment de gloire en passant aux abords de la scène. Encore la dégustation de crêpes, de boissons rafraîchissantes, quelques petits jeux et pas de danse de tous les bambins en compagnie des mouvements de jeunesse et il était déjà temps de quitter les lieux qui devaient se transformer en nouvel espace pour les fêtards qui ont été quelque 15 000 à prendre le relais.