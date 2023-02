Un Bastognard détourne plus de 100 000 € à la mosquée pour jouer au casino

Cette association s’occupe notamment de la mosquée Kocatepe Camii de Bastogne. Elle est en quelque sorte aux musulmans, ce que sont les Fabriques d’Église et les Œuvres paroissiales aux catholiques.

Le département Finances de l’administration wallonne à Namur, qui a la tutelle sur les comptes des établissements islamiques, a repéré des anomalies dans les comptes de l’association. Une enquête a été ouverte. Au total, 269 retraits dans des casinos ont été repérés, entre 2015 et 2017. Pour une somme totale de 100 451 €. Il s’avère que c’est le président de l’époque qui disposait de la carte de banque.

Quelques jours après les retraits, l’homme renflouait les comptes. Néanmoins, il reste un différentiel de 17 000 €.

Peu importe qu’il ait remboursé

Remboursement ou pas, peu importe, l’infraction est là. "Dès le moment où monsieur retire l’argent pour le jouer, l’infraction est consommée, explique le substitut Pierre d’Huart. C’est un abus de confiance, parce que monsieur en tant que président devait utiliser les fonds dans l’intérêt de l’association. Or, il a utilisé la carte pour assouvir son addiction au jeu."

Le substitut requiert dix mois de prison, sans s’opposer à un sursis simple, et 500 € d’amende (4 000 € avec les décimes additionnels), tenant compte des trois longues années durant lesquels ces retraits ont eu lieu, mais aussi de l’absence de casier judiciaire et du remboursement d’une grosse partie des fonds. Il requiert aussi une confiscation équivalente à 17 000 €.

Se faire interdire l’accès aux salles de jeux

"J’ai commis des fautes, je l’accepte, mais j’ai tout remboursé", confie le prévenu. Son avocate expose qu’il a aussi remboursé en payant le mazout, des produits d’entretien… mais c’est plus compliqué à prouver. "Il a remis les documents écrits à son successeur, et ne les a donc plus en sa possession", avance-t-elle.

Elle plaide pour une suspension simple du prononcé, ce qui permettrait au Bastognard de conserver un casier judiciaire vierge. "Mis à part cet épisode malheureux où il a perdu crédit vis-à-vis de ses pairs, monsieur évolue favorablement au sein de la société, il a un travail, il est père de famille, argumente-t-elle. Et nous sommes aujourd’hui cinq ans après les faits."

La juge Françoise Hertay a une dernière question à poser au prévenu. "Vous jouez encore monsieur ?" Il assure que non. Conscient de son addiction au jeu, il dit s’être fait interdire l’accès aux salles de jeu.

On peut en effet demander à la Commission des jeux de hasard une interdiction de jeux, pour ne plus avoir accès aux casinos, aux salles de jeux automatiques ainsi qu’aux sites en ligne de paris et de jeux de hasard.

Le jugement sera rendu le 14 mars.