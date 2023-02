Gül Arikaya, miss Luxembourg 2021 : « Une catastrophe inimaginable», mais « une belle mobilisation en Belgique »

"C’est la famille de mon mari qui nous a annoncé qu’il y avait eu un tremblement de terre, enchaîne-t-elle. Au début, je ne réalisais pas vraiment, puis en parlant avec mon mari, j’ai compris l’ampleur de la catastrophe. C’est vraiment terrible."

Et encore plus lorsque les images sont peu à peu apparues via internet: "Pendant la journée, les vidéos ont commencé à se multiplier sur les réseaux, c’est horrible. On y entend des gens, des enfants qui crient et pleurent. Des bébés aussi. On y voit tous les blessés, les dégâts. C’est inimaginable."

« Une belle mobilisation »

Si la tristesse ne s’est clairement pas estompée depuis, Gül Arikaya préfère se concentrer sur l’aide à apporter. "En Belgique, aux Pays-Bas,.., les Turcs se rassemblent, ils préparent des sacs, avec des vêtements, de la nourriture, mais rien de liquide pour le transport, du matériel, etc. Et pas forcément de la deuxième main, ils vont acheter des choses comme des pampers, des biberons, des habits, détaille-t-elle. I l y a déjà eu pas mal de camions qui sont partis depuis Bruxelles. Hier, ils manquaient d’ailleurs de véhicules devant l’afflux des dons. Une recherche a été lancée et c’est reparti depuis. Les dépôts sont pas mal remplis apparemment. C’est une belle mobilisation, cela fait plaisir à voir."

Autre manière d’aider, les dons financiers: " Beaucoup envoient de l’argent aussi. Entre autres via une page mise en place par le gouvernement turc ".

Se rendre sur place ?

La Miss Luxembourg 2021 a bien pensé à se rendre sur place, mais s’est finalement ravisée. "Nous voulions y aller avec mon mari, mais c’est compliqué, explique la Bastognarde. Et puis un peu risqué, d’autant qu’il y a des risques de nouveaux tremblements de terre dans le pays. Sans parler des difficultés à se rendre jusque-là vu les infrastructures détruites. Nous suivons les infos constamment. Nous voulons venir en aide, nous allons donc le faire d’ici. C’est impossible pour nous de ne rien faire face à un tel drame."