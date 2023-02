Legends Boucles : un très bon dimanche pour les commerçants bastognards

Au hit-parade des commerçants ravis, inutile de préciser que c’est l’horeca qui tire les meilleurs dividendes de la foule présente, notamment lors de la présentation des vénérables voitures ancêtres.

Quelques réactions recueillies dimanche après-midi concordent à attribuer un satisfecit de bon à excellent.

Fort de ce bon week-end, un ancien commerçant bastognard n’hésite d’ailleurs pas à encourager tous ses collègues à rester ouverts le dimanche après midi. Et ce, même si la concurrence de Pommerloch a quelque peu érodé l’attrait de la Nuts City sur toute la région.

"À Pommerloch, c’est davantage le promoteur que les commerces qui tire les marrons du feu. Les contraintes et les loyers onéreux qui frappent ces derniers ont déjà précipité quelques départs. On doit absolument tenir bon sur l’ouverture des commerces le dimanche. C’est notre ADN comme celui de La Roche ou Florenville."

Un couple de Mexicains attiré par le rallye

Annick Lambert, la responsable du Spoon, le nouvel établissement de Xavier Gueubels et Thomas Meunier sur la place Mc Auliffe, établit un premier bilan: "On n’a pas encore de points de comparaison avec les années antérieures mais je peux vous certifier que les chiffres sont bons. Nous avons eu beaucoup de clients étrangers venus de Flandre, du pays de Liège ainsi que des Anglais. Et, plus surprenant, un couple de Mexicains de passage en Belgique et qui a fait le détour par Bastogne pour assister au rallye ! Tout le personnel technique de l’organisation et des équipes a aussi participé à la réussite commerciale. C’est clairement le vendredi soir et le dimanche après-midi qui ont généré le meilleur boost."

Des retombées indirectes

Par contre, il y a eu peu d’impact du côté de la bijouterie Martin, comme on peut s’en douter. "Les places de parking, moins disponibles qu’à l’habitude, ont même constitué un handicap pour déplacer certains et ont pu décourager certains clients habituels. Ce n’est pas un jour de Legend que des futurs mariés viennent choisir leurs alliances", constate Pol Henry, le patron de la bijouterie qui estime néanmoins que les retombées indirectes sont réelles. "Avec des gens qui découvrent la région l’hiver et qui reviendront la visiter lors du retour des beaux jours."

La banane à la pizzeria

À la pizzeria Lio’s sur la place Mac Auliffe, le patron Lionel Rochette avait clairement la banane à l’heure où les pilotes montaient sur le podium de la course. "Malgré un climat ingrat, cette année est à ranger parmi les meilleures depuis que les Legend Boucles viennent à Bastogne. Avec une clientèle hétéroclite, je peux chiffrer un supplément de 50% de mon chiffre habituel. C’est un des week-ends les plus importants de l’année au niveau commercial. Et c’est de loin le vendredi soir que j’ai fait mon meilleur chiffre. Le dimanche ne fut pas mal non plus. J’ai même dû refuser du monde le midi."

Même le prêt-à-porter sourit

À "La Folie douce", la vendeuse affichait une mine satisfaite. Même si la hausse du chiffre n’est pas proportionnelle à celle du secteur horeca. "Ce rallye est concomitant à la fin des soldes. Si le magasin était fermé vendredi soir à la fin de la parade, c’est samedi après midi que j’ai constaté le meilleur impact avec des dames qui ont préféré le shopping aux frimas des RT en pleine nature. Des gens étrangers à la région ont également fait des achats que je qualifierai de compulsifs. Des clients qui ne seraient pas venus sans la présence du rallye."

En conclusion, la satisfaction se lisait sur quasi tous les visages. Pas étonnant que le bourgmestre Benoît Lutgen renouvelle sa satisfaction et sa fidélité à l’épreuve de Pierre Delettre.

Son échevin de Sports, Philippe Collignon, bien impliqué dans l’organisation était là pour le représenter, apporter le soutien communal et pour récompenser et féliciter tous les vainqueurs.