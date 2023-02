Sabotage d'une spéciale bertognarde des Legend Boucles : une vengeance politique ?

L’étape a dès lors été neutralisée pour les catégories reines des Legend et des challengers. Cependant, grâce à la bonne volonté et à l’huile de bras des commissaires, la spéciale a pu être parcourue l’après-midi par les deux catégories classiques.

Une vengeance politique ?

L’organisateur de l’épreuve Pierre Delettre a une idée bien tranchée pour ce qui est des causes de cet incident de course: "C’est le seul couac du rallye pour lequel on est impuissant. Je pense pour ma part qu’il s’agit d’un dommage collatéral de l’ambiance viciée qui préside à la future fusion Bastogne Bertogne. Avec ces clous tout neufs achetés récemment, je pense qu’on vise le pouvoir bertognard et qu’on ne lui pardonne pas son accord sur la fusion. À travers ce sabotage, c’est la famille de l’ancien bourgmestre Glaude, grand défenseur urbi et orbi du rallye, qui est visée et non le rallye en lui-même. Il y avait déjà eu des menaces anonymes proférées contre le rallye samedi matin. Une plainte a été déposée à la police qui enquête et dispose déjà de quelques éléments".

Dommage de mettre des vies en danger et de placer une organisation en porte à faux pour faire passer ce message. La démocratie dispose d’autres canaux.