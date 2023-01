Ils ont vandalisé l’école du Mardasson à Bastogne

Le mois dernier, l’un des membres de la bande de vandales a comparu devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Il doit aussi répondre d’outrages et rébellion à l’encontre de deux inspecteurs de police. En juillet 2020, ivre, il importunait des clients du Mandabar à Marche et n’a pas voulu répondre aux injonctions des forces de l’ordre.

Le substitut Pierre d’Huart souligne le caractère "particulièrement désagréable" de s’attaquer à une école spécialisée, informant que le jeune homme a été confondu par ses empreintes digitales. Il est le seul de la bande à avoir été identifié. Il requiert 5 mois de prison, et 5 mois supplémentaires pour la rébellion et les outrages. Sans s’opposer à une peine de travail, compte tenu du jeune âge du prévenu et de son absence d’antécédents.

Me Olivier plaide d’ailleurs pour une peine de travail. "Que ces erreurs de jeunesse ne le poursuivent pas, insiste-t-elle. Il travaille. Ces faits se sont déroulés dans une fin d’adolescence perturbée, avec l’effet de groupe et l’effet de l’alcool."

Le jeune homme a indemnisé les policiers et a commencé à rembourser l’école. Le rétroprojecteur a été restitué.

La juge Françoise Hertay admet les circonstances atténuantes. Elle condamne le prévenu à une peine totale de 110 heures de travail.