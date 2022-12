Bastogne: grosse foule pour attraper les 250 kg de noix après le défilé (photos)

+ EN VIDÉO | Présence américaine record au Nuts à Bastogne

Cela n’a pas empêché la foule d’être bien présente pour assister au passage du cortège dans la grand-rue samedi en début d’après-midi. Un cortège impressionnant, d’autant qu’il comprenait, cette année, une très importante délégation de la 101st Airborne. Ainsi, ce sont près de 250 soldats américains qui étaient présents. Et qui n’ont pas hésité à donner de la voix lorsque le cortège, après les dépôts de fleurs aux monuments Patton et McAuliffe, est revenu à la hauteur de l’Hotel de Ville.

De quoi impressionner la foule qui attendait depuis quelques minutes déjà l’arrivée du défilé et, surtout, le jet de noix qui allait suivre. Une foule intergénérationnelle puisqu’elle a rassemblé autant les jeunes que les plus âgés. Et tous ont tenté, d’une manière ou d’une autre, d’attraper les petits paquets de noix, lancés par des représentants officiels ainsi que par des vétérans américains. Dont Vince Speranza, qui effectue son dernier voyage à Bastogne et qui avait débuté le jet de noix en reprenant au micro l’hymne de la 101st Airborne, "Blood on the Risers". Émotions!

Au total, ce sont 250 kg de noix qui ont été lancés depuis le balcon, durant une bonne demi-heure.